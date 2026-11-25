2001年の公開以来、"恋人の実家へ挨拶に行く"という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描き、世界中を爆笑の渦に巻き込んだ大ヒットコメディ『ミート・ザ・ペアレンツ』のシリーズ最新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』（2027年1月8日公開 配給：東和ピクチャーズ）特別映像と新場面写真9点が公開となった。

『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』は、"恋人の実家へ挨拶に行く"という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描くマリッジコメディ。ロバート・デ・ニーロ演じる"最恐の義父"と、ベン・スティラー演じる"史上最もツイてない婿"の攻防はシリーズ化され、時代を超えて愛され続けてきた。

脚本・監督を務めるのは、これまでシリーズの脚本を手掛けてきたジョン・ハンバーグ。キャストには、元CIAの頑固な義父ジャック役のロバート・デ・ニーロ、婿グレッグ役のベン・スティラーの最強コンビに加え、"完璧すぎる元カレ"ケヴィン役のオーウェン・ウィルソンらお馴染みの面々が勢ぞろい。さらに新たな火種として、大ヒット作『ウィキッド』シリーズ（2024〜25）での熱演も話題を呼んだ世界的ポップアイコン、アリアナ・グランデが参加。グレッグとパム（テリー・ポロ）の息子ヘンリーが連れてくる超強烈な"フィアンセ"オリヴィアとして、一家に過去最大の波乱を巻き起こす。また、ヘンリー役のスカイラー・ギソンドをはじめ、グレッグの娘サマンサ役にビーニー・フェルドスタイン、その夫エドゥアルド役にエドゥアルド・フランコと、ハリウッド注目の若手キャスト陣も集結し、物語にさらなる彩りを添える。

この度、アリアナ・グランデとベン・スティラーが本作をナビゲートする特別映像が公開となった。映像の冒頭、グランデが「私はこのシリーズが大好き」と語り、続けて「もちろん全て観た」と生粋のシリーズファンであることを明かす。一方のスティラーは「同じ役を何度も演じられるのは面白い」と、1作目から3作目、そして本作で26年にわたりグレッグを演じ続けてきた歴史を感慨深げに振り返る。グランデが「世代を超えたトラウマがある」と明かすように、かつてロバート・デ・ニーロ演じる"最恐の義父"ジャックから数々の試練を与えられてきたグレッグが、今度は息子が連れてきた"フィアンセ"を迎える義父の立場に。しかし、グランデが演じるオリヴィアについて「フォッカー家に波乱を巻き起こす」と語る通り、彼女はかつてのグレッグのようにただ翻弄されるだけではないようだ。

さらに、スティラーは本作が多くの人に共感されるポイントとして、「家族の関係性が大きなテーマであるから」と解説。続けてグランデも、フォッカー家が「愛情たっぷりだけど、ぶっ飛んだ家族」と表現されていることに触れつつ、「古き良きコメディを復活させるべきだと思う」と本作への期待を込めて映像を締めくくっている。

あわせて、新規場面写真9点が一挙となっている。グレッグ、ジャック、ケヴィンらお馴染みのキャスト陣に加え、オリヴィア、サマンサ、エドゥアルド、ヘンリーらフレッシュな新世代キャストも勢ぞろい。キッチンでのクッキング対決や白熱のサイクリングなど、グレッグとオリヴィアの火花散る"義父×フィアンセ"バトルを切り取ったカットをはじめ、80歳を迎えてなお驚異の懸垂を披露するジャックの姿、さらには彼の新しいペットであるシェパード犬・ラザルスなど注目のカットが満載。多幸感と笑いに満ちた本作の世界観を象徴する場面写真が揃った。

また、一足早く本作を鑑賞した海外の批評家たちからも、活動休止前最後の出演作となるグランデの演技を絶賛するレビューが続々と到着している。その圧倒的なコメディセンスに対して「本作はまさに彼女の映画だ。グランデは、スクリーン上でいかに確かな実力と天性のセンスを持つコメディ俳優であるかを証明している」と賛辞が贈られているほか、シリーズを支えてきた名優陣との共演についても「ロバート・デ・ニーロやベン・スティラーをも凌ぐ存在感を放っている」と高く評価されている。さらに、お馴染みの"嘘発見器"にかけたジョークを交えて「グランデがこの映画を救っていることは、嘘発見器にかけるまでもない。彼女がシリーズに新たな息吹を吹き込んでいるのだ」と称賛するコメントなど、彼女の新たな代表作の誕生を裏付ける声が相次いでいる。