アマゾンジャパンは11月19日、Amazonブラックフライデーについての発表会で「暮らしとお買い物に関する意識調査2026」の結果を紹介した。同社の鈴木浩司氏は「2026年もみなさんご存じの通り、物価高が続いています」と述べ、年末商戦を迎える消費者の節約意識の高まりを指摘した。

Amazonが消費者の買い物意識を調査。節約志向の中で広がる「ピタリ買い」

バイスプレジデント プライム・マーケティング事業統括本部の鈴木 浩司 氏。途中、クリスマスギフトの話に触れつつサンタ帽を着用した際の様子

調査では58.7％が節約意識の高まりを実感し、55.8％が昨年より買い物を慎重に選ぶようになったと回答。その理由として50％が商品・サービスの値上がりを挙げる。一方、鈴木氏は「お客様は単に安いものを探しているということだけではない」と説明した。購入前に本当に必要か考え直したり、商品や店を比較したりするなど、納得できる買い物を求める傾向が強まっているという。

節約意識が高まっている中でのブラックフライデー実施

年末にお金をかけたいことでは「自分へのご褒美」が36.1％で最多となり、「家や暮らしの環境を整えること」が30.9％、「大切な方へのギフト」が19.7％と続いた。同氏は、節約しながらも「自分が価値を感じることにはしっかりとお金を使っていきたい」という意識がうかがえると分析した。

年末の買い物は「メリハリ」。自分へのご褒美が1位に

物価高でもギフト需要は堅調

ギフトを贈りたい人は全体の39.5％。節約意識が高まったと答えた人に限ると50.4％に達している。一方、ギフトの1人あたり平均予算は前年調査の11,102円から8,796円に減少。鈴木氏は「これだけ節約意識が高まる中でも贈りたいというこの気持ちは変わらない」と指摘した。普段の買い物よりギフトを慎重に選ぶ人も40.9％おり、相手の好みや必要な日に届くことが重視されているという。

こうした傾向について、同氏は「ピタリ買い」と名づけた。予算内で買えることを重視する人は79.9％、自身のニーズやこだわりとの一致は80.8％、必要なタイミングで届くことは80.7％、3条件すべてを重視する人も69.2％いた。「予算に合う価格、ご自身が求める品質やこだわり、そして必要なタイミング」。この要件がそろう買い物への期待が強まっていると説明した。

家電は「時短」から「家事シェア」へ。牛窪恵氏が読み解く2026年の消費トレンド

続いて登壇した世代・トレンド評論家の牛窪恵氏は、消費者の購買意識の変化を解説。家事シェア家電、おうちメンパ美容、先回りケアをキーワードに、時間効率だけでなく心の満足度を重視する消費トレンドを紹介した。

世代・トレンド評論家の牛窪恵氏が「暮らしとお買い物に関する意識調査2026」を手掛かりに、消費行動の変化を解説。牛窪氏が重視したのは節約志向に加え、買い物で失敗したくないという意識と、時間や気持ちの満足度だという。

牛窪氏は「限られたお金の中で、できるだけ失敗をしたくない」と指摘。購入前にレビューや仕様を調べ、他商品と比較する慎重さが強まった一方、店舗を回る手間も避けたいという。価格・品質・配送タイミングをそろえる「ピタリ買い」の背景には、お金だけでなく時間も無駄にしたくない消費者心理があるという。

具体的なトレンドの1つが「家事シェア家電」だと言及。従来の時短にとどまらず、洗剤の補充やゴミ捨て、フィルター清掃など「名もなき家事」まで家電に任せたいという需要が広がっている。牛窪氏は家庭内で誰かが担っていた見えにくい作業について、「家電が自分たちの家事の中で、どれだけの範囲をカバーしてくれるのか」が製品選びのポイントになっていると述べた。

美容分野では「おうちメンパ美容」を挙げた。メンパはメンタルパフォーマンスの略。美顔器や高級ドライヤーなどを自宅で使い、夜や休日に自分のペースでケアすることが、気分を上げる「おうちご褒美」につながっているという。牛窪氏は「いかに気分を上げられるか」が商品選びの重要な要素になっていると説明した。

かけたコストによって得られるポジティブなメンタルへの影響を最大化したいニーズ

健康分野では、不調を感じてから対処するのではなく、日頃から備える「先回りケア」が進む。睡眠関連商品やリカバリーウェアなどを例に「元気なうちから健康を考えて備えて整える」意識が高まっているとした。

睡眠カテゴリの商品が人気

今後について牛窪氏は、時間効率を意味する「タイパ」だけでなく、心地よく過ごせるかを重視する「メンパ」が鍵になると予測。「その時間でいかに自分の心に優しいものを、心地よいものを選ぶか」と述べ、消費者一人ひとりの価値観に合った提案が重要になるとの見方を示した。