FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは11月27日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ブラックフライデーセール FINAL」を開始した。12月4日15時まで。
人気＆定番モデルのゲーミングPCを、ブラックフライデーならではの特価で販売する期間限定のセールイベント。
おすすめモデルは、Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS1028」(セール価格：税込329,980円)。16GB×2で計32GBのデュアルチャネル構成メモリも標準搭載。コストパフォーマンスに優れ、ゲーマーから人気急上昇中のトレンド構成によるモデルとのこと。
また、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載する「FRGHLB550/GBF」(セール価格：税込234,800円)は、人気タイトル「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」推奨PC。フルHD向け構成で価格と性能のバランスが良く、ゲーミング入門機にもおすすめの一台としている。
ほか、大容量のビデオメモリ32GBを備えた「Radeon AI PRO R9700」搭載PCもセールにラインナップしている。特にAI活用機を探しているクリエイターはチェックしておきたい。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS1028」 セール価格329,980円(税込)
・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLB550/GBF」 セール価格234,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」推奨PC
モデル名「FRGHLAB850/WS1126」 セール価格759,800円(税込)
・AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition プロセッサー
・水冷CPUクーラー (CPS DA360 V2 ARGB BK)
・62GB (32GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon AI PRO R9700 32GB (ASRock製)
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 7) + Bluetooth 5.4
モデル名「FRGHLB860K/WS1024/TCG」 セール価格449,800円(税込)
・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
・空冷CPUクーラー (ID-COOLING FROZN-A620-PRO-XE-BLACK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。