サスペンス・スリラー『ハウスメイド』のアマンダ・セイフライド大暴れシーンが公開

ポール・フェイグ監督の『ハウスメイド』（2026年11月27日公開 配給：ツイン）で、シドニー・スウィーニーに対し、アマンダ・セイフライドが怒りを打ちまける本編映像が公開となった。

『ハウスメイド』は、家政婦（ハウスメイド）として雇われた訳あり女性が目の当たりにする、奇妙な豪邸で暮らすウィンチェスター家の秘密を描いたサスペンス・スリラー。

原作は、フリーダ・マクファデンの小説「ハウスメイド」で、同作はAmazonで146週間、ニューヨーク・タイムズでは157週間連続でランクインし、北米で累計200万部、全世界で累計900万部を突破したベストセラー。実写映画化した本作は、ロッテントマトで観客92％が支持し、北米で約1億2,600万ドル（約205億円）、全世界で約4億ドル（約650億円）を記録している。

家政婦として雇われる訳あり主人公のミリーを演じるのは、シドニー・スウィーニー。豪邸に住む美しい妻ニーナを演じるのはアマンダ・セイフライド。監督は、『ゴーストバスターズ』（2016）『シンプル・フェイバー』（2018）などで知られるポール・フェイグが務める。

この度公開された本編映像は、ニューヨーク近郊に豪邸を構えるウィンチェスター家の美しい妻ニーナ（アマンダ・セイフライド）が、キッチンで突然大暴れする衝撃のシーン。

住み込みで雇われた若い家政婦ミリー（シドニー・スウィーニー）は、用意された屋根裏部屋で一晩過ごした翌朝、階下から異様な叫び声を耳にする。慌てて階段を駆け下りたミリーが目にしたのは、前日までの人当たりが良かった振る舞いから一変して、まるで別人のように荒れ狂うニーナの姿だった。朝っぱらから、ニーナは冷蔵庫の中身をぶち撒けながら「どこよ？ PTAのスピーチ原稿！ カウンターに置いたのにない！」と声を荒らげ、勝手にミリーのせいにしてしまう。「見てません」と答えるミリーに対し、「ウソつき、どこよ！」と全ての引き出しを開け閉めしながら、半狂乱で暴れ回るニーナ。

その夜のPTAにて、大勢の前でスピーチする原稿がなくなった為、「ミリーが今夜の原稿を捨てた」と他人に罪をなすりつけ、キッチンで取り乱す妻の姿に、起き抜けの優しい夫アンドリュー（ブランドン・スクレナー）も「何の騒ぎだ？」と困惑顔。やがて、カウンターの皿をなぎ倒すニーナをなだめるように、「控えがあるだろ？ PCの中に」と優しく諭すアンドリュー。しかし、「手書きだったのよ！チクショウ！」とニーナの怒りは収まらない。ニーナの衝動的な行為に震え上がる、短いながらもインパクト大の本編映像となっている。

アマンダ・セイフライドは、ニーナという人物に魅力を感じ、物語が進むにつれて、振り子のように感情を行き来する役を楽しんでいたと語る。「ニーナには本当に様々な一面があって、その内側ではありとあらゆる感情が絡み合っている。そんな人物だからこそ、演じる上でとてつもない自由とエネルギーを感じた。刺激的な役だったし、こんな人物は他の映画でも見た事がないと思う。『ミーン・ガールズ』（2004）以降の作品で演じるのが一番楽しかった」

また、シドニー・スウィーニーは、アマンダについて「アマンダは、ニーナという役のあらゆる側面を引き出し、驚くほど奥行きのある人物に仕上げている。一緒に作品作りをするのは、どの瞬間も素晴らしかった。ニーナの行動や反応が全く想像できないのと同じように、アマンダがその場面をどう演じるのか全く予測できなかった。アマンダの演技に付いていくのは本当に楽しかった」と語っている。果たして、新米ハウスメイドのミリーが目の当たりにする、想像を絶する秘密とは？