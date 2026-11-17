『Mr.ノーバディ』（2021）で世界中を沸かせたボブ・オデンカークと、『ジョン・ウィック』シリーズ（2015〜2023）の生みの親である脚本家デレク・コルスタッドが再タッグを組んだ『NORMAL／ノーマル』（2026年12月11日公開 配給：KADOKAWA）のイントロダクションムービーが公開となった。

『NORMAL／ノーマル』は、アメリカの田舎町＜ミネソタ州ノーマル＞を舞台に、町で起きた銀行強盗をきっかけに、住民たちに急襲された臨時保安官の隠れた戦闘能力が顕在化していく様を描いたバイオレンス・アクション。

主演であり、原案、プロデューサーも務めるのが、『ブレイキング・バッド』（2008〜13／米・AMC）、『ベター・コール・ソウル』（2015〜22／米・AMC）で圧倒的な存在感を放ち、『Mr.ノーバディ』でアクション俳優として新境地を切り開いたボブ・オデンカーク。過去のトラウマを抱え、穏やかな暮らしを求めて着任したワケあり臨時保安官・ユリシーズを演じる。また、脚本は、オデンカークとともに原案・プロデューサーも務める『ジョン・ウィック』シリーズのデレク・コルスタッドが担当。初タッグを組んだ『Mr.ノーバディ』では＜冴えない平凡な中年男が、実は最強の凄腕＞という表と裏の顔を持つ男を描いたが、本作では一見真面目で控えめでありながら、隠されていた高い戦闘能力を発揮して襲いかかる町民たちを次々と返り討ちにしていく、新たな痛快おじさんヒーロー映画を誕生させた。中年アクションスターの地位を確立したオデンカークが、前作とはまた一味違う狂気と魅力を放つ。

メガホンを取るのは、『フリー・ファイヤー』（2017）『MEG ザ・モンスターズ2』（2023）などで刺激的なバイオレンスとアクション描写に定評のある鬼才ベン・ウィートリー。共演には、劇中でユリシーズと対立し町を陰で牛耳る町長役で、『バリー』（2018〜23／米・HBO）でエミー賞を受賞をするなど、長年ハリウッドの第一線で活躍するレジェンド俳優ヘンリー・ウィンクラー。ユリシーズが唯一心を許す孤独でタフなバーテンダー役に、世界的大ヒットシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011～19／米・HBO）で強烈なインパクトを残したレナ・ヘディ。さらに、町の巨大な闇を暴く引き金となる銀行強盗犯キースを演じるのが、『レヴェナント: 蘇えりし者』（2016）などで存在感を見せた実力派のブレンダン・フレッチャー。1人の臨時保安官と町ぐるみの狂気が激突する凄絶な死闘が、ハリウッドの豪華キャスト・スタッフ陣によってここに開幕する。

ユリシーズが臨時保安官として着任したのは、雪に囲まれた田舎町＜ノーマル＞。優しい同僚や親切な町民と過ごす、穏やかな時間が流れている町。だが、保安官事務所には大量の武器、毛糸屋にはなぜか警察無線、小さな町なのに裕福な資産。そして、前任者の謎の死。そんな町に違和感を抱くユリシーズ。そんな矢先、突然、事務所の警報が鳴り響く。平和なはずの町で発生した重大事件＜銀行強盗＞。保安官としての職務を全うすべく、現場に急行するユリシーズ。しかし、その現場で、突如として同僚から銃撃を受ける。訳も分からず応戦するユリシーズだったが、実はこの町の秘密に触れてしまったことが原因だった。そして、始まった全町民との命がけの闘い。しかし、町民たちが「普通」の保安官と思っていた男は、危険な戦闘能力を持つ「普通」ではない男だった——。

この度、主演＆原案＆プロデューサーを務めるボブ・オデンカークと脚本＆原案＆プロデューサーのデレク・コルスタッドの2人のコメントと本編映像で構成された本作のイントロダクションムービーが公開となった。

映像は、ボブが自身の演じる主人公ユリシーズについて「臨時保安官としてこの町に赴任してくる」と語る場面からスタート。デレクが「『ステップフォード・ワイフ』（1975）めいた不気味な違和感に満ちていた」と解説するように、平和に見える田舎町"ノーマル"には、大量の武器や潤沢すぎる資金など、異様な気配が漂っていた。「何かがおかしい。しかし、それが何なのかが分からない」とボブが語る通り、不穏な気配を感じているユリシーズだったが、突如発生した銀行強盗事件をきっかけに事態は一変する。ユリシーズが偶然にも町の秘密に触れてしまったことで、「町全体が態度を豹変させ、突然、牙を剥いて襲い掛かってくる」とデレクが明かす通り、逃げ場ゼロ、味方なしの壮絶な戦いが勃発する。町民たちとの激しいバトルが繰り広げられる中、ボブは「彼はいくつもの謎を紐解きながら、この町に潜む巨大な謎へと迫っていく」と物語の核心に言及。そしてラストは、「最後には、すべてが盛大にブッ飛ぶのさ」というボブの言葉とともに締めくくられる。謎に満ちた物語の幕開け、そして保安官VS町民の狂気のサバイバルアクションなど、見どころが凝縮され、本編への期待が高まる映像となっている。