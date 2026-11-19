世界20カ国で翻訳され、サミュエル・ジョンソン賞とコスタ賞を受賞した、ヘレン・マクドナルドによるノンフィクション"H is for Hawk"を同タイトルで映画化した『オオタカと私』（2027年2月5日公開 配給：セテラ・インターナショナル）の本予告とポスタービジュアルが公開となった。

『オオタカと私』は、イギリスのケンブリッジを舞台に、父親の死をきっかけに、幼い頃からの憧れのオオタカと暮らしはじめた自然科学史研究家の女性の日々を描き、大自然と生命の美しさ、力強さが胸に迫る感動の実話。

製作を手掛けたのは、『ムーンライト』（2016）『それでも夜が明ける』（2013）などを送り出してきた、ブラッド・ピット率いる映画製作会社プランB。監督を務めるのは、英国アカデミー賞を3度受賞した実力派フィリッパ・ロウソープ。ヘレンを演じるのは、『ザ・クラウン』（2016〜）『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』（2021）のクレア・フォイを迎えた。フォイは、実際にオオタカを扱う訓練を積んで撮影に臨み、繊細な感情表現と圧倒的な存在感で、観る者の心を揺さぶる熱演を披露。その演技は各所で絶賛を集めている。さらに、父親役には『イニシェリン島の精霊』（2022）『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』（2005）のブレンダン・グリーソン。娘を深く愛しながらも、どこか風変わりで独自の世界観を持つ写真家の父親を魅力たっぷりに演じ、物語に豊かな奥行きをもたらしている。

この度、オオタカとの日々を通して、再び生きる希望を見出していく女性の心の軌跡を、英国ケンブリッジと雄大な自然―圧倒的なスケールの映像美とともに描き出した本予告、本ポスタービジュアルが公開となった。映像は、突然父を亡くしたヘレンが、その深い悲しみを吐露するシーンから幕を開ける。「父は世界で唯一、私を理解してくれる人でした」 最愛の父を失い、深い喪失感から抜け出せずにいたヘレンは、以前より憧れていたオオタカを飼うことを決意。「一番ワイルドでイカれた猛禽だ」と友人から呆れられながらも、メイベルと名付けたオオタカを迎え入れ、慣れない共同生活をスタートさせる。

「焦りすぎず、信頼を得るんだ」友人の助言を胸に、エサを与え、目を合わせることから始め、少しずつメイベルとの心の距離を縮めていくヘレン。やがて、"ふたり"で狩りに出かけるまでに絆が深まり、その存在に救われ、夢中になっていくあまり、ヘレンは日常生活がままな らなくなり、仕事さえおろそかになってしまうが――。

「メイベルとの狩りは"生きる"ことそのものです」――父を失った悲しみから逃れるように、メイベルとの暮らしに没頭するヘレン。しかし、その日々はやがて、彼女自身が深い喪失と向き合い、もがき、葛藤しながら前へ進むための時間へと変わっていく。広大な森と草原の中を自由に飛翔するメイベルと、その後を追ってともに駆けるヘレン。メイベルとの日々を通して、再び生きる希望を見出していくヘレンの心の軌跡を、英国ケンブリッジと雄大な自然――圧倒的なスケールの映像美とともに描き出す予告編となっている。

本ポスタービジュアルは、日没前後のわずかな時間、空が淡いピンクや紫に染まる幻想的な＜マジックアワー＞を背景に、ヘレンとオオタカのメイベルが佇む姿を捉えたもの。ヘレンは愛おしさ、切なさや哀しみもにじませた複雑な表情でメイベルを見つめ、一方のメイベルは凛とした眼差しでまっすぐ前を見据えており、二人の対照的な視線が、言葉を超えた絆と、それぞれの存在が持つ力強さを感じさせる印象的なビジュアルとなっている。添えられたキャッチコピーは「その翼が、世界をひらく」。メイベルとの出会いを通して、悲しみの先にある新たな世界へと踏み出していくヘレンの姿を予感させるデザインに仕上がっている。

なお、本作の公開を記念し、原作本が『オオタカと私』と改題され、2027年1月に平凡社より発売予定。2016年に刊行された『オはオオタカのオ』を改題したもので、現在は絶版となっている原作が、映画の公開にあわせて待望の復刊を果たす。