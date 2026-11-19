『スリー・ビルボード』（2017）『イニシェリン島の精霊』（2022）で知られるマーティン・マクドナー監督最新作『ワイルド・ホース・ナイン』（2027年1月29日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）主演のジョン・マルコヴィッチとサム・ロックウェルのインタビュー映像が公開となった。あわせて場面写真7点が公開となっている。

『ワイルド・ホース・ナイン』は、モアイ像で知られるイースター島（ラパ・ヌイ）を舞台に、1973年のチリ軍事クーデター直前、島へと送り込まれたCIAのエージェント2人に起こったことを描く。

CIAエージェントのひとり、クリスを演じるのは、ジョン・マルコヴィッチ。もう一人のエージェント、リーを演じるのは、サム・ロックウェル。CIAの局長・MJにスティーヴ・ブシェミがキャスティングされているほか、南米を代表する名優マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラスに、ミュージシャンであり、俳優としてもジム・ジャームッシュ作品の常連として知られるトム・ウェイツ、リチャード・リンクレイターやハル・ハートリー、グレッグ・アラキ作品に出演し、90年代にインディペンデント映画のミューズと称されたパーカー・ポージーがキャスティングされている。

この度、主演のジョン・マルコヴィッチとサム・ロックウェルのインタビュー映像が公開となった。映像ではまず、マルコヴィッチ演じるクリスとロックウェル演じるリーの関係性について言及。二人は「夫婦のような関係」と表現されるほど親密な間柄でありながら、性格も置かれた状況もまったく異なり、唯一共通しているのは「人を殺すこと」だという。CIAエージェントという役柄ならではの危険な香りを漂わせながら、唯一無比のバディとして予測不能な物語を繰り広げる二人の関係性をアピール。

マルコヴィッチは「ただ、クリスは人生の終わりが危ういほど迫っている」と意味深や発言を続け、自らの歩んできた道や過去の行動を振り返り始めたクリスが、回顧録の執筆にも着手していると明かしている。一方のリーは、そんなクリスを支えようとする傍らで、彼が過去の秘密を明かさないよう見張るという、CIAから託されたもう一つの役目も担っているとか。互いに複雑な事情を抱えながらも、深く結びついた二人が物語でどのような運命を手繰り寄せるのか、気になるばかりだ。

さらに、役作りやマーティン・マクドナー監督の演出についても語る二人。ロックウェルは「マクドナー監督は経験豊富だから、臨機応変に対応できる」と撮影現場を振り返る。二人が自分たちなりの演技を見せた際には「そのまま自由にやらせてくれる」と語る一方、飛行機内での口論シーンでは、感情が高ぶりすぎた際に監督から演技を抑えるよう指示があったことも明かす。激しくぶつかり合うだけでなく、「愛情のある言い争い」もあれば、子どもじみた口げんかやふざけ合いもあるという二人の関係性。マルコヴィッチも「監督はそのバランスを的確に見極めていた」と語り、マクドナー監督ならではの巧みな演出を称賛した。

マルコヴィッチは本作について「実に面白い作品」と紹介し、「時に悲劇的でもあり、哀愁と詩情にあふれた作品」と、その多面的な魅力を表現。優れた俳優陣とともに作り上げた作品であると語っている。さらに、ロックウェルが自身の出演ヒット作『チャーリーズ・エンジェル』（2000）を引き合いに出すなど、二人のユーモラスな掛け合いも展開。撮影現場でのテーブルをめぐるエピソードを交えながら、最後は「こんな調子の映画だよ」と笑いを誘い、作品の中で見せる関係性さながらに、二人の息の合ったやり取りと仲の良さをのぞかせている。

あわせて公開となった場面写真には、ジョン・マルコヴィッチ演じるCIAエージェントのクリスと、サム・ロックウェル演じる同じくCIAエージェントのリーが、長年の相棒として築いてきた絆を垣間見せる姿をはじめ、物語の舞台となるイースター島の雄大な自然や壮大な景観を捉えた美しいカットが登場。さらに、スティーヴ・ブシェミ演じるCIA局長MJの姿も収められており、主要キャラクターたちのさまざまな表情とともに、本作の世界観を存分に感じられる場面写真となっている。

なお、今回のインタビュー映像では、マルコヴィッチ本人が今月11月に東京を訪れ、桐野夏生の小説『リアルワールド』を日本語、日本人キャストで脚色・演出を手がけることも報告している。桐野作品の大ファンを公言しているマルコヴィッチ自身が世界初舞台化に挑む『リアルワールド』で、どのような世界を創り出すのか、その手腕にも注目が集まっている。

そんなマルコヴィッチとロックウェルが演じるクリスとリーの関係性、そしてマクドナー監督ならではの独特な世界観にも期待が高まる映画『ワイルド・ホース・ナイン』。悲劇性とユーモア、哀愁と詩情が交錯する本作が、日本の観客にどのような物語を届けるのか――。ぜひご期待いただきたい。