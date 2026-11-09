韓国で564万人を動員し、2025年公開の韓国映画の中で興行収入第1位を記録し、第46回青龍映画賞で最多観客賞を受賞したヒット作『世界で最後の愛しい娘！』（2026年11月13日公開 配給：クロックワークス）のピル・カムソン監督が来日し、スペシャルイベントが開催される運びとなった。また、チョ・ジョンソクらキャストのメッセージ動画も公開となっている。

『世界で最後の愛しい娘！』は、「ゾンビを生活に溶け込ませる」という設定が読者から大きな支持を受け、国内外で累計5億ビューを記録したウェブトゥーンを映像化した作品。最も大切な存在でありながら、最も危険な存在となってしまった娘を守ろうとする父親の奮闘を描き、「愛する人がゾンビになってしまったら、どんな選択ができるのか？」 というテーマを笑いと感動を交えて描き出す。

主演を務めるのは『EXIT イグジット』（2018）など数多くのヒット作に出演し、『PILOT ―人生のリフライト―』（2024）では第61回百想芸術大賞で最優秀男性演技賞を受賞したチョ・ジョンソク。持ち前のコメディセンスと高い演技力で人々を魅了してきた彼がゾンビになってしまった娘を守るために奮闘する愛情深い父親ジョンファンをコミカルかつ真摯に演じた。狂暴さと可愛さを兼ね備えた"ゾンビ娘"スアを演じるのは新鋭チェ・ユリ。わずかに人間の心が残ったゾンビという難しい役どころを見事に演じ切り観る者の心を虜にした。さらに、父娘を見守りながら、時に厳しくサポートしていく個性豊かな面々に『パラサイト 半地下の家族』（2019）のイ・ジョンウン、チョ・ヨジョン、「梨泰院クラス」（2020）のユン・ギョンホら実力派キャスト陣が集結。名バイプレーヤーたちが息ぴったりな掛け合いで劇場に笑いを届ける。

この度、本作で監督を務めるピル・カムソンが来日し、スペシャルイベントが開催されることが発表となった。当日は、撮影秘話など、ここでしか聞けない貴重なトークをお届けする予定となっており、映画の公開を監督と一緒にお祝いできる。開催日は、公開初日の11月13日。会場は、新宿バルト9で、18：15の回上映後に実施される。チケットは、オンラインが11月11日0時より、劇場窓口では、11月11日の劇場オープン時から販売となる。

また、公開初日より数量限定の入場者プレゼントも決定した。登場人物たちが あしらわれた、映画の鮮やかな色彩そのままにポップでキュートなデザインのオリジナルステッカーが配布となる。

あわせて、チョ・ジョンソクらキャストのメッセージ動画も公開となった。映像では、猛獣飼育員からゾンビになってしまった娘スアを人間に戻すため、トレーナーとなった娘溺愛パパ・ジョンファン役のチョ・ジョンソクをはじめ、ゾンビにも怯まない最強お祖母ちゃん・バムスン役のイ・ジョンウン、国家公認ゾンビハンターでジョンファンの初恋の相手でもあるヨンファ役のチョ・ヨジョン、スアの訓練に協力するジョンファンの親友で薬剤師のドンベ役のユン・ギョンホ、そして世界で最後のゾンビとなったスア役のチェ・ユリが登場する。キャスト陣が日本語で「こんにちは～日本～！」と元気いっぱいに挨拶し、本作の見どころを語っている。

はたしてジョンファンは、猛獣よりも凶暴で、思春期よりも厄介な愛する"ゾンビ娘"を手懐けることができるのか……？ 笑いあり、涙ありのハートフル・ムービーをぜひ劇場でお楽しみいただきたい。

映像の最後は、スアになりきってゾンビ式の挨拶。体の力を抜いて、右手だけを上げて……キャスト全員で「バイバイ～！」と締めくくる、チャーミングな姿にも注目だ。

さらに、チョ・ジョンソクのオフィシャルインタビューと場面写真、メイキング写真が到着している。チョ・ジョンソクは本作について、「この作品を通して『自分にもこんな父性愛があるんだ』と気づかされました」と語る。実際に6歳の娘を持つ彼が演じたのは、ゾンビになってしまった娘を人間に戻そうと奮闘する父親。自身と重なる部分もある役柄だが、その感情表現には独特の難しさもあったようで、「ほかの作品では感情を引き出すこと自体が難しかったんですが、この作品では、感情を演じるシーンになると自然に感情が爆発したんです。むしろ難しかったのは、その感情をどうコントロールするかということでした」と振り返る。さらに娘もいずれ通るであろう思春期真っ只中のスアを見るたびに、自身の娘の姿を重ねていたという。「早く中学生くらいになったらいいなと思っていました。友達みたいに言い合いをしたり、じゃれ合ったりしたいなって。でも今思えば、すごく愚かな考えでした（笑）」と、思春期の娘との向き合い方についても思いを巡らせたようだ。

本国では夏に公開され、見事大ヒットを記録した本作。『EXIT イグジット』（2019）、『PILOT －人生のリフライト－』（2024）に続き、夏公開作でヒットを飛ばしたことから、チョ・ジョンソクは"夏の男"という愛称でも親しまれている。本人もこの呼び名を気に入っており、「“夏の男”というニックネームは、本当にありがたいです。そんな名前をもらえることは、俳優にとって大きな力になりますし、自分でも気づかないうちに励まされている気がします。僕は冬生まれなので、"夏の男"と呼んでもらえることがありがたいですね。夏に公開された映画は、全部うまくいっているので」と笑顔を見せる。日本では11月13日公開と冬目前だが、"夏の男"、チョ・ジョンソクが日本でも熱い風を巻き起こしてくれそうだ。

最後に、公開を楽しみに待つ観客に向けて、本作の魅力をアピール。ゾンビ映画の多くが破壊や生き残りを描くなか、「ほかのゾンビ映画とこの作品との一番大きな違いは、ゾンビを救う映画」だと語り、「"笑いと感動、その両方をしっかり感じられる映画だった"という反応を聞けたらいいですね」と締めくくった。