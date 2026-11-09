カシオ計算機は11月13日、ロングセラーのデジタルウオッチ「A168」のデザインを指輪サイズで再現したリングウオッチ「CRW-002D-1AJR」と「CRW-002G-9AJR」を発売する。価格は、CRW-002D-1AJRが19,800円、CRW-002G-9AJRが22,000円。

「A168」は1995年に登場したデジタルウオッチ。新モデルは、文字板の機能表記から外装の細部まで、「A168」のデザインを指輪サイズで再現した。腕時計開発で培った金属加工技術と高密度実装技術を投入したという。

ケースとバンドの複雑な形状は、金属粉末射出成形（MIM）で高精度に成形した。バンドにはヘアライン調の艶消し加工を施し、ケースとは異なる質感に仕上げた。ケース・裏蓋・リングの一体成形とガラスの接着技術により、電池交換が可能な構造で日常生活用防水を実現したという。

小型電池と高密度実装技術の採用により、モジュールを一般的な腕時計用の約1／10のサイズに小型化した。本体には3つの操作ボタンを備え、液晶には時・分・秒を6桁で表示する。

時計機能は、1／100秒計測のストップウオッチ、オートカレンダー、12／24時間制の表示切り替えなど。設定時刻や毎正時にほのかに光る「時刻フラッシングライト」と、LEDバックライトも備える。

リングの基本サイズは22号。19号相当と16号相当に調整できる専用スペーサー2種類を同梱する。特製ポーチ付きの専用ボックスが付属し、シリコーン製の台座はディスプレイスタンドとしても使える。

CRW-002D-1AJRとCRW-002G-9AJRの主な仕様は以下のとおり。