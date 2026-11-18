カシオ計算機は11月17日、色あせに強いファブリックアイテム「GXFAB（ジーエックスファブ）」から、ブランド初となるスウェット3種を発表した。

同日から予約を受け付け、11月30日に「CASIOオンラインストア」で発売する。11月30日には、高密度な生地でリニューアルしたTシャツ2種も発売する。

「GXFAB」は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」ブランドの事業領域拡張を図る「G-EXTENSION PROJECT」の一環として開発されたファブリックアイテム。「黒い服は色あせる」という常識を覆し、“色あせに強い究極の黒”を目指したもので、これまで販売してきたTシャツは、独自の生地や耐久性の高さが好評を得ているという。

新たに発売するスウェット3種は、Tシャツシリーズで培った素材開発や耐久性へのこだわりを受け継ぎ、幅広いシーズンで長く着用できるよう進化させたもの。太陽光や塩素系漂白剤による色あせに強い原着糸を使った独自の生地を採用した。原着糸は原料の段階で顔料を混ぜて紡糸した糸で、染色工程が不要なため、水の使用量やCO 2 の排出量が少ないとされる。

スウェットには編地密度の異なる2種類の裏毛生地を使用し、洗濯や日常使用による色あせへの強さと、しっかりとした生地感を両立。一方は密度を高めて形状を保持し、もう一方は柔らかさを持たせることで、タフさと着心地を兼ね備えた。

フーディとプルオーバーは身幅や袖回りにゆとりを持たせつつ、着丈をすっきりと整えた。身頃の両脇には伸縮性のあるリブを採用し、動きやすさと着心地を高めている。パンツはカジュアルにも上品にも着こなしやすいシルエットに仕上げた。

プルオーバーの着用イメージ

フーディの着用イメージ

スウェットパンツの着用イメージ

身頃の両脇に伸縮性のあるリブを採用

全アイテム共通の特徴として、糸に特殊な加工を施すことで綿のような風合いと着心地を実現。縫製では首・袖・裾回りの要所に「またぎ2本針」または「2本針」のステッチを用いて耐久性を高めた。

綿のような風合いと着心地を実現した生地

耐久性を高めるための縫製

プルオーバーとTシャツは、首回りの伸びを抑えるため、両肩から首の後ろにかけて補強用のタコバインダーを入れ、リブ幅も通常より太い30mmに設定した。

タコバインダーと幅30mmのリブで補強した首回り

また、Tシャツ2種は従来よりも高密度に編み込んだ10.5オンスの生地を採用し、耐久性を高めた仕様にリニューアルした。

各製品のオンラインストアでの販売価格は以下のとおり。サイズはいずれもS・M・L・XLの4種類を展開する。

GXFAB PULLOVER SWEATSHIRT BLACK ：26,400円

：26,400円 GXFAB HOODIE SWEATSHIRT BLACK ：29,700円

：29,700円 GXFAB SWEATPANTS BLACK ：28,600円

：28,600円 GXFAB T-SHIRT BLACK ：13,200円

：13,200円 GXFAB LONG SLEEVE T-SHIRT BLACK ：14,850円

GXFAB PULLOVER SWEATSHIRT BLACK

GXFAB HOODIE SWEATSHIRT BLACK

GXFAB SWEATPANTS BLACK

GXFAB T-SHIRT BLACK

GXFAB LONG SLEEVE T-SHIRT BLACK

「G-EXTENSION PROJECT」では、G-SHOCKの開発思想に基づき、「タフネス」と「ロングライフ」を実現する衣服の商品化を目指している。「GXFAB」の開発にはファッションディレクターの山口壮大氏を迎え、2年以上をかけて耐薬品性や耐光堅ろう度などの品質試験で同社独自の厳しい基準を満たす生地を実現したという。