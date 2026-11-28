カシオ計算機は、カジュアルウオッチ「BABY-G」の新製品として、モノトーンカラーにハートモチーフを組み合わせた「BGA-10」を11月13日に発売した。ブラックの「BGA-10-1AJF」とホワイトの「BGA-10-7A1JF」の2色展開。価格はいずれも10,450円。

BGA-10は、文字板に大小4つのハート型の小窓を配置したモデル。日付の変化に合わせて、文字板下のグラデーションホイールにより小窓から見える色が毎日変わる仕掛けになっている。りゅうずを回して好みの色調を選ぶこともできる。

日付の変化に合わせてハート型の小窓から見える色が毎日変わる

丸みを帯びた時分針やキューピッドの矢をイメージした秒針、立体的なシリコーン素材のアラビアインデックスなどを採用。モノトーンカラーをベースにシルバーのアクセントを加え、甘さとシックさを兼ね備えたデザインに仕上げたという。

キューピッドの矢をイメージした秒針や立体的なアラビアインデックスを採用

ベゼルはガラスやりゅうずを保護する役割を担い、工具なしで着脱できる。時刻や日付を合わせたり、小窓の色を変更したりする際は、ベゼルを外してりゅうずを操作する。耐衝撃構造や10気圧防水も備える。

ベゼルを取り外してりゅうずを操作できる

耐衝撃構造と10気圧防水を備える

主な仕様は以下の通り（2モデル共通）。

ケースサイズ： W42.1×D11.4×H46.6mm

W42.1×D11.4×H46.6mm 質量： 34g

34g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 125～180mm

125～180mm 精度： 平均月差±20秒

平均月差±20秒 その他機能： 日付表示、フェイスグラフィック（見える色は毎日変わる）