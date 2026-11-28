カシオ計算機は、カジュアルウオッチ「BABY-G」の新製品として、モノトーンカラーにハートモチーフを組み合わせた「BGA-10」を11月13日に発売した。ブラックの「BGA-10-1AJF」とホワイトの「BGA-10-7A1JF」の2色展開。価格はいずれも10,450円。
BGA-10は、文字板に大小4つのハート型の小窓を配置したモデル。日付の変化に合わせて、文字板下のグラデーションホイールにより小窓から見える色が毎日変わる仕掛けになっている。りゅうずを回して好みの色調を選ぶこともできる。
丸みを帯びた時分針やキューピッドの矢をイメージした秒針、立体的なシリコーン素材のアラビアインデックスなどを採用。モノトーンカラーをベースにシルバーのアクセントを加え、甘さとシックさを兼ね備えたデザインに仕上げたという。
ベゼルはガラスやりゅうずを保護する役割を担い、工具なしで着脱できる。時刻や日付を合わせたり、小窓の色を変更したりする際は、ベゼルを外してりゅうずを操作する。耐衝撃構造や10気圧防水も備える。
主な仕様は以下の通り（2モデル共通）。
- ケースサイズ：W42.1×D11.4×H46.6mm
- 質量：34g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：10気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：125～180mm
- 精度：平均月差±20秒
- その他機能：日付表示、フェイスグラフィック（見える色は毎日変わる）