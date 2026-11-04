カシオ計算機は11月2日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、セレクトショップ「UNION」とのコラボレーションモデル「DW-5600RBG-1JR」を発表した。11月13日に予約受付を開始し、11月20日に発売する。価格は19,800円。
UNIONは、1989年にニューヨーク・SOHOのスプリング・ストリートで1号店を開いたセレクトショップ。世界各地のユニークなアイテムを紹介するとともに、ニューヨークのユースコミュニティが注目する音楽やアート、ファッションの発信拠点として始まり、ストリートやカウンターカルチャーのファッションシーンをけん引してきたという。現在は本拠地のロサンゼルスのほか、日本国内で東京と大阪の2店舗を展開している。
今回のモデルは、ロサンゼルス、東京、大阪の各店舗のオーナーであるChris Gibbs（クリス・ギブス）氏との協業により実現したもの。ベースモデルには、G-SHOCK初代「DW-5000C」のDNAを受け継ぐ角型フォルムの「DW-5600」を採用した。
デザインは、ギブス氏と現在のUNIONのアイデンティティを象徴する「パン・アフリカンフラッグ」から着想を得たもので、ブラックの本体にレッドとグリーンを大胆に配色。液晶にも同じ色味をあしらい、フェイス全体で力強い存在感を出したとしている。遊環にはレッド・ブラック・グリーンの3連リングを採用した。
裏蓋にはUNIONを象徴する「フロントマンロゴ」を刻印しており、バックライト点灯時にも同じロゴが浮かび上がる。パッケージにもUNIONの世界観を取り入れ、時計本体からパッケージまでコラボレーションの魅力を感じられるデザインに仕上げたとのことだ。
取り扱いは全国のG-SHOCK STOREとCASIO公式オンラインストア。なお、UNION TOKYO店とUNION OSAKA店では、一般発売に先立ち11月7日に発売する。
主な仕様は、以下のとおり。
- ケースサイズ：W42.8×D13.4×H48.9mm
- 質量：52g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
- バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約5年
- バンド装着可能サイズ：145～205mm
- その他機能：1／100秒ストップウオッチ、24時間タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、LEDバックライト、残照、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替