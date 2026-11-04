カシオ計算機は11月2日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、セレクトショップ「UNION」とのコラボレーションモデル「DW-5600RBG-1JR」を発表した。11月13日に予約受付を開始し、11月20日に発売する。価格は19,800円。

UNIONは、1989年にニューヨーク・SOHOのスプリング・ストリートで1号店を開いたセレクトショップ。世界各地のユニークなアイテムを紹介するとともに、ニューヨークのユースコミュニティが注目する音楽やアート、ファッションの発信拠点として始まり、ストリートやカウンターカルチャーのファッションシーンをけん引してきたという。現在は本拠地のロサンゼルスのほか、日本国内で東京と大阪の2店舗を展開している。

今回のモデルは、ロサンゼルス、東京、大阪の各店舗のオーナーであるChris Gibbs（クリス・ギブス）氏との協業により実現したもの。ベースモデルには、G-SHOCK初代「DW-5000C」のDNAを受け継ぐ角型フォルムの「DW-5600」を採用した。

デザインは、ギブス氏と現在のUNIONのアイデンティティを象徴する「パン・アフリカンフラッグ」から着想を得たもので、ブラックの本体にレッドとグリーンを大胆に配色。液晶にも同じ色味をあしらい、フェイス全体で力強い存在感を出したとしている。遊環にはレッド・ブラック・グリーンの3連リングを採用した。

ブラック・レッド・グリーンの大胆な配色が特徴

星柄やUNIONのロゴをあしらったフェイス

裏蓋にはUNIONを象徴する「フロントマンロゴ」を刻印しており、バックライト点灯時にも同じロゴが浮かび上がる。パッケージにもUNIONの世界観を取り入れ、時計本体からパッケージまでコラボレーションの魅力を感じられるデザインに仕上げたとのことだ。

バックライト点灯時にはフロントマンロゴが浮かび上がる

裏蓋にもフロントマンロゴを刻印

UNIONの世界観を取り入れた専用パッケージ

取り扱いは全国のG-SHOCK STOREとCASIO公式オンラインストア。なお、UNION TOKYO店とUNION OSAKA店では、一般発売に先立ち11月7日に発売する。

主な仕様は、以下のとおり。