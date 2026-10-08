カシオの2026年秋冬の新製品発表会での情報をもとに、10月発売のG-SHOCKをまとめてご紹介する。「G-STEEL」やMASTER OF Gの「MUDMAN」などに完全新作が登場。またファッションブランドとのコラボモデルにジャパンカルチャーを象徴したユニークなモデルと、注目作が目白押しだ。

G-STEELにフルアナログの完全新作！「GST-W1000」シリーズ

耐衝撃性能とメタルの質感を追求するG-STEELから、待望の完全新作フルアナログモデル「GST-W1000」シリーズが誕生。ブルーダイアル＋ブラックIPベゼルの「GST-W1000AD-2AJF」（115,500円）と、ブラックダイアルの「GST-W1000D-1AJF」（110,000円）、グリーンダイアルの「GST-W1000D-3AJF」（110,000円）の3モデルをラインナップする。

G-SHOCKを貫くタフネス思想を、現代の感性が息づくミニマルな表現で再構築。外装は、ブランド名を体現するステンレススチール製で、サイズは50.0mm（縦）×45.5mm（幅）×13.2mm（厚）。重量は138g。

ラグとブレスレットを一体化させたデザインにより、金属の塊がシームレスにつながる均整の取れたフォルムと、手首に馴染む安定した装着感を両立した。

仕上げについても、ミラー／円周ヘアライン／縦横のヘアライン／ホーニングの4種類の研磨を使い分け、メタルの硬質感を高めている。風防は内面反射防止コーティングのサファイアガラス。

ムーブメントには、最新の自動時刻修正機能付きソーラーアナログムーブメント「TOUGH MVT. 2（タフムーブメント2）」を搭載。Bluetoothによるモバイルリンク機能と標準電波による時刻修正機能を同時に搭載。また、タフソーラー駆動に加え、強い衝撃や磁場を検知し針位置を自動補正する機能と、万全の装備だ。

新型MUDMANはトレーニングもサポート！「GDG-B100」シリーズ

極限に挑むプロフェッショナルシリーズ「MASTER OF G」。その中で防塵・防泥構造が特徴の「MUDMAN（マッドマン）」に、完全新作「GDG-B100」シリーズが登場。ブルーグリーンのバンドの「GDG-B100-1A3JF」、イエローバンドの「GDG-B100-1A5JF」、ブラックバンドの「GDG-B100-1JF」の3モデルをラインナップする。

外装に、オフロード車やサバイバルギアのプロテクト構造から着想を得たバンパーガードデザインを採用。複雑造形のパーツを組み合わせた設計により、MUDMANのアイデンティティである耐衝撃・防塵・防泥を実現しながら、手首へのフィット感も高めている。

ベゼルとバンドの接続部

またトレーニングをサポートする機能として、ステップトラッカーとスマートフォンリンク機能を装備。ストップウオッチ計測に加え、距離・速度・ペース・消費カロリーを計測できるほか、ラップタイムメモリーやインターバルタイマー機能も搭載した。

MIP液晶採用で情報の視認性も高い

ディスプレイには、直射日光下でも視認性に優れるMIP（Memory In Pixel）液晶を搭載。さらに、赤色LEDバックライトを採用することで、暗順応を妨げることなく夜間行動時の視認性も向上している。

サイズは63.6mm（縦）×49.6mm（幅）×16.2mm（厚）、重量は66g。価格は各38,500円。

ジェンダーレスモデル「GMA-S160」シリーズ

洗練されたマニッシュデザインと腕になじむ小型ケースを採用したジェンダーレスモデル。カラーバリエーションは、シンプル＆ベーシックなブラック（GMA-S160-1BJF）とホワイト（GMA-S160-7AJF）に加え、マニッシュでエレガントなスタイルに映えるネイビー（GMA-S160-2BJF）をラインナップする。

マット仕上げのベゼルとバンドに光沢のあるメタリックフェイスを組み合わせ、質感のコントラストで洗練された高級感を演出。美錠や遊環にも光沢のある金属パーツを採用し、細部まで上質に仕上げた。なお、ベゼル、バンドの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用している。

サイズは40.7mm（縦）×35.7mm（幅）×10.8mm（厚）。重量は31gと、着けているのを忘れそうな軽やかさだ。

また、パーツ構成を最適化することでモジュールを極限まで小型・薄型化。腕が細い人も快適に着用できるサイズ感ながら、耐衝撃構造・20気圧防水・スーパーイルミネーターなど機能も充実している。

駆動は電池式で、電池寿命は約3年。価格は、各20,900円。

日本のお寿司がG-SHOCKに!? 「DW-5600SSH」「DW-6900SSH」「GA-2100SSH」

世界中で愛される日本の食文化のひとつ、寿司をテーマにした日本生産のメイドインジャパンモデル。G-SHOCKを代表する3モデルをベースに、マグロ（DW-5600SSH-4JR）、イクラ（DW-6900SSH-1JR）、サーモン（GA-2100SSH-4AJR）をモチーフにデザインした。

「DW-5600SSH-4JR」（19,250円）は、マグロをイメージして、透き通る質感をクリア樹脂で表現。赤身の模様を施したフェイスに、マグロのシルエットをあしらった。

「DW-6900SSH-1JR」（20,350円）は、ラウンドフォルムをイクラの軍艦巻きに見立てたデザイン。透明ダイアルに光沢感のあるイクラの質感を表現、黒のベゼルは海苔、バンド裏面の白はシャリをイメージしている。

「GA-2100SSH-4AJR」（21,450円）は、新鮮なサーモンの色合いを鮮やかなオレンジで表現。ダイアルには脂の乗ったサーモンの身を描いた。

「GA-2100SSH-4AJR」の時分針のイメージは、何と包丁！ 小針は握りがモチーフだ

また、3モデルとも、裏蓋に湯呑み（アガリ）のモチーフを配置。食事の終わりを表現している。

機能や性能はそれぞれのベースモデルと同じだ。

まるで大きなお寿司のようなスペシャルボックス

BLACK EYEPATCHコラボレーションモデル「DW-5600BEP-9JR」

そしてBLACK EYEPATCHとのコラボレーションモデル第3弾も登場。

BLACK EYEPATCHは、デザイナーを非公表としている東京を代表するストリートブランド。2013年より、ブランドのベースともいえるステッカーを制作して東京を中心に街中に貼り出す活動を始め、2015年秋冬からアパレルとしてのフルラインナップを揃えたコレクションをスタート。ファッションを軸としながらも、“東京”というアイデンティティを表現するため、様々なアート企画もプロデュースしている。

今回のコラボレーションモデルではG-SHOCKのオリジン「DW-5000」の血統を受け継ぐ「DW-5600」をベースに、BLACK EYEPATCHのヒップホップの世界観を落とし込んだ。

ブラックとゴールドで統一された世界観が印象的

裏ぶたには、BLACK EYEPATCHのブランドロゴが刻まれている

専用のスペシャルパッケージにセットされる

ベゼルとバンドをゴールドに、フェイスをブラックにすることで、引き締まった精悍さと、遊び心が感じられるデザインだ。電池駆動（電池寿命約5年）など、機能や性能はベースモデルと同様。価格は19,800円。

乳がんの早期発見・診断・治療を啓蒙する「GMA-S2100PR-4AJR」

乳がんの早期発見・診断・治療の大切さを呼びかける「ピンクリボン活動」の支援の一環として発売されるG-SHOCKモデル第4弾が「GMA-S2100PR-4AJR」。

「GMA-S2100」をベースに、優しい印象のパステルピンクで全体をまとめた。 ベゼル・バンドの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用している。

電池駆動（電池寿命約3年）など、機能や性能はベースモデルと同様。価格は18,700円。

なお、G-SHOCKは、すべての人が健康で自分らしく生きられるよう、また病気を理由になにかを諦めることがない社会を目指して、ピンクリボン活動に取り組んでいる。10月はピンクリボン活動強化月間で、各国で寄付活動やイベント活動が行われる。