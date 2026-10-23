カシオ計算機は10月22日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、初号機の機能美をアナログ時計で表現した「GMC-2500」「GAC-2500」を発表した。日付やストップウオッチの計測分などを表示する新機能「マルチミッションデイト」を搭載する。11月7日発売で、全9モデルを展開。価格は20,900円～49,500円。

両シリーズは、1983年に登場したG-SHOCK初号機「DW-5000C」の角型フォルムを継承しながら、丸みを帯びた外装を採用したフルアナログモデル。ケース全体に柔らかな曲面を取り入れ、光の当たり方によって連続的なグラデーションが生まれるデザインとした。文字板とインデックスはシンプルでシャープな形状とし、視認性にも配慮している。

新たに搭載した「マルチミッションデイト」は、3時位置に設けた3マス表示の日窓を複数の用途に活用する機能。通常の日付表示に加え、ストップウオッチの計測分や各種設定情報を表示できる。年・月・日の設定にも使用することで、フルアナログながらフルオートカレンダーを実現し、定期的な日付修正の手間を省いた。

9時位置にはスモールセコンド（小秒針）を配置し、任意に秒針を停止・駆動できる「秒針スリープ機能」を搭載。秒針を停止させることで消費電力を抑え、電池寿命を延ばせるという。また、分針を磁力で固定する「マグネティックホールディング構造」を採用し、衝撃を受け流す仕組みとした。

ラインアップは、メタルカバードベゼルを採用した「GMC-2500」シリーズが5モデル。メタルバンド仕様の「GMC-2500D-1AJF」はブラック文字板、「GMC-2500D-1A2JF」はブルー文字板を組み合わせ、価格はいずれも49,500円。

樹脂バンド仕様では、シルバーのベゼルにブラック文字板を組み合わせた「GMC-2500-1AJF」と、シルバー文字板を採用した「GMC-2500-1A8JF」が各37,400円。ゴールドカラーの文字板とベゼルを組み合わせた「GMC-2500G-9AJF」は39,600円で、ベゼルにゴールドIP加工を施している。

一方、樹脂製ベゼルとバンドを採用した「GAC-2500」シリーズは4モデルを展開する。ブラックの「GAC-2500-1AJF」、グリーンの「GAC-2500-3AJF」、ホワイトの「GAC-2500-7AJF」、イエローの「GAC-2500-9AJF」を用意し、文字板とベゼルのカラーを統一した。価格はいずれも20,900円。

ケースサイズは、GMC-2500シリーズがW43.8×D12.9×H46.7mm、GAC-2500シリーズがW44.5×D12.7×H46.7mm。重量はGMC-2500のメタルバンド仕様が138g、樹脂バンド仕様が68g、GAC-2500が47g。

全モデル共通の仕様として、耐衝撃構造と20気圧防水を備え、1秒単位で最大30分まで計測できるストップウオッチ、残照機能付きLEDライト、針退避機能などを搭載する。電池寿命は約2年、平均月差は±15秒。