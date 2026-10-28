カシオ計算機は10月27日、耐衝撃ウオッチのペアシリーズ「G PRESENTS LOVER’S COLLECTION（ジープレゼンツ ラバーズコレクション）」の30周年記念モデル「LOV-26A-1JR」を発表した。

グラフィックアーティストのVERDY氏が手掛けるプロジェクト「Girls Don’t Cry」とのコラボレーションモデルで、11月20日に発売する。価格は38,500円で、11月1日から注文を受け付ける。

コラボレーションのきっかけは、VERDY氏が愛妻へ初めて贈ったBABY-Gを、今でも大切に愛用しているという実話だという。恋人たちの強い絆を表現し続けるラバーズコレクションの想いと重ね合わせ、「Girls Don’t Cry」の世界観をデザインに落とし込んだ。1996年の初代モデルから受け継がれてきた「天使と悪魔」のシンボルも、VERDY氏が新たに描き下ろしている。

G-SHOCKは、初号機の角型フォルムを受け継ぐ「DW-5600」シリーズがベース。フェイスに「Girls Don’t Cry」のロゴを配置し、バンドにはブラックの光沢インクでロゴパターンをプリントした。裏蓋には描き下ろしの「悪魔」のイラストを刻印し、遊環にはハートの型抜きを施している。バックライトを点灯すると、「Girls Don’t Cry」のアイコンである「バタフライ」がピンクで浮かび上がる。ベゼルとバンドにはバイオマスプラスチックを採用した。

BABY-Gは、コンパクトなサイズ感の「BGD-565」シリーズを採用。ブラックの樹脂フェイスにブランドロゴをあしらい、バンドにはホワイトのマットインクでロゴパターンを施した。裏蓋にはG-SHOCKと対になる「天使」を刻印。遊環のハート型抜きや、バックライト点灯時に浮かび上がるグリーンの「バタフライ」など、G-SHOCKとお揃いのギミックを随所に取り入れている。

パッケージはVERDY氏がデザインした特別仕様で、限定デザインのオリジナルポーチが付属する。ポーチの裏面にはスナップボタンを備え、2つを連結して持ち運べる。ファスナーにはゴールドのハートチャームをあしらった。同社は、大切な人への「初めてのプレゼント」など、クリスマスシーズンに向けたペアモデルと位置付けている。

VERDY氏は1987年生まれ、大阪府出身のグラフィックアーティスト。「Girls Don’t Cry」「Wasted Youth」のファウンダーで、オリジナルキャラクター「Vick」「Visty」のプロデューサーも務める。

取り扱いは、CASIO公式オンラインストア、G-SHOCK STORE、全国のG-SHOCK取扱店、VERDY’S GIFT SHOP。VERDY’S GIFT SHOPでは10月30日から先行販売する。

主な仕様は以下の通り。

G-SHOCK

ケースサイズ： W42.8×D13.4×H48.9mm

W42.8×D13.4×H48.9mm 質量： 52g

52g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～205mm

145～205mm その他機能： 1／100秒ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、LEDバックライト、残照、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替

BABY-G