カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、環境NGO「Earthwatch Japan（アースウォッチ・ジャパン）」とのコラボレーションモデル「GW-9503KJ-2JR」を11月13日に発売する。ハシビロコウをモチーフにしたモデルで、価格は64,900円。

モチーフとなったハシビロコウは、IUCN（国際自然保護連合）のレッドリストで絶滅危惧種（VU：危急種）に指定されている鳥。その独特な佇まいから「動かない鳥」として知られる。

ベースモデルは「Master of G」シリーズの「MUDMAN（マッドマン）」GW-9500。ハシビロコウの体色をイメージしたブルーグレーを基調とし、メタルベゼルに施したIP処理で光沢を帯びた羽の質感を表現した。ダイアルリングやフロントボタン部のゴールドと、遊環のライトベージュで、巨大なくちばしの色彩を表している。

遊環にはEarthwatch Japanのロゴマーク、バンドには「Change the World. Yourself.」のメッセージをプリントした。LEDバックライトを点灯すると、液晶画面に同団体のロゴマークが浮かび上がる。

遊環にはEarthwatch Japanのロゴ、バンドにはメッセージをプリント。LEDバックライト点灯時には液晶画面にロゴが浮かび上がる

蛍光灯などのわずかな光でも駆動するタフソーラーを搭載。専用パッケージには再生紙を使用している。

裏蓋には「Love The Sea And The Earth」のロゴを刻印。専用パッケージには再生紙を使用している

G-SHOCKは90年代後半から、さまざまな環境団体とのコラボレーションを通じて支援活動を続けてきた。2009年からは「Love The Sea And The Earth」をテーマに、Earthwatch Japanへのサポートを継続。本モデルの売り上げの一部も、同団体の活動に使われるとのことだ。

Earthwatch Japanは1993年に日本で設立され、国内で環境問題の研究を行う研究者の調査に、一般市民が参加する活動を提供している。