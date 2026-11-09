カシオ計算機は11月、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「GBM-2100」シリーズから、八角形のステンレススチール製ベゼルにブラックIP処理を施した「GBM-2100LXB-1A2JF」を発売する。価格は42,900円。

「GBM-2100」シリーズの八角形フォルムを受け継ぎ、ベゼルは光沢のある黒に仕上げた。ガラス外周部にブルー、インデックスにガンメタルを蒸着処理で施し、ロゴやインダイアルリングにはメタリックシルバーをあしらった。文字板の格子模様とウレタンバンドの細かなスクエアドットで、デザインに統一感を持たせたという。

スマートフォンリンクとソーラー充電システム「タフソーラー」を搭載する。Bluetoothでスマートフォンと接続し、専用アプリ「CASIO WATCHES」を通じて、自動時刻修正や約300都市のワールドタイムなどを利用できる。フル充電後、ソーラー発電なしでの駆動時間は、機能使用時で約7カ月、パワーセービング状態で約18カ月。

バンドを伸ばした状態

主な仕様は以下の通り。