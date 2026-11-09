カシオ計算機は11月、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「GBM-2100」シリーズから、八角形のステンレススチール製ベゼルにブラックIP処理を施した「GBM-2100LXB-1A2JF」を発売する。価格は42,900円。
「GBM-2100」シリーズの八角形フォルムを受け継ぎ、ベゼルは光沢のある黒に仕上げた。ガラス外周部にブルー、インデックスにガンメタルを蒸着処理で施し、ロゴやインダイアルリングにはメタリックシルバーをあしらった。文字板の格子模様とウレタンバンドの細かなスクエアドットで、デザインに統一感を持たせたという。
スマートフォンリンクとソーラー充電システム「タフソーラー」を搭載する。Bluetoothでスマートフォンと接続し、専用アプリ「CASIO WATCHES」を通じて、自動時刻修正や約300都市のワールドタイムなどを利用できる。フル充電後、ソーラー発電なしでの駆動時間は、機能使用時で約7カ月、パワーセービング状態で約18カ月。
主な仕様は以下の通り。
- ケースサイズ：W44.4×D11.9×H49.3mm
- 質量：72g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール（ステンレススチール部はIP処理）
- バンド：ウレタン
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造
- 使用電源：タフソーラー
- 精度：平均月差±15秒（スマートフォンと連携しない場合）
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- スマートフォン連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、約300都市のワールドタイム、タイム＆プレイス、リマインダー、携帯電話探索
- その他機能：針退避、ワールドタイム（世界38都市＋UTC）、ストップウオッチ（1時間未満は1/100秒単位、1時間以上は1秒単位）、タイマー（最大60分）、時刻アラーム5本・時報、バッテリーインジケーター表示、パワーセービング、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替、ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター、残照機能付き）