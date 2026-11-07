石川県珠洲市への取材で、初めてに降り立ちました。元々は能登空港として稼働していましたが、2026年7月7日にリニューアルし、新たにのと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港として改称、オープンした空港です。

つまりまだオープンしてから3カ月ちょっとしか経っておらず、そんな場所に思いがけず行けたことは『ポケモン』ライターとして持っているとしか言いようがありません。

せっかくなので、のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港をレポートしていきたいと思います。のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港は初のポケモンを名称に冠する空港で、空港内はポケモン一色。羽田空港との定期便があり、ANA（全日空）が就航しています。ANAといえば機内安全ビデオにポケモンが登場していることでも知られ、空港に降り立つ前からポケモンと触れあえます。

飛行機から降りてすぐのボーディング・ブリッジからピカチュウがお出迎えです。ターミナルビル内に入って到着ロビーに着くと、「あかるいみらい」をモチーフにした壁画が登場します。そして壁画の前にはピカチュウとプラスル、マイナンのオブジェを発見しました。

このオブジェ、絶えず3匹のなきごえがしており、スマートフォンに聞き取らせると空港サイドストーリーのショート動画を観ることができます。このショート動画は3種類あるので全部チェックしたいところです。

ボーディング・ブリッジにのと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港のステッカーが貼ってありました

到着ロビーの壁画

ピカチュウとプラスルとマイナンのオブジェ。なきごえが聞こえます

壁画が描かれた階段を上ると2階ロビーに到達します。階段には2階と3階のアナウンスが書かれていますが、このアイコンもポケモン仕様。出発ロビーのアイコンは飛び立つ飛行機とボーマンダ、売店はプレゼントの箱と紙袋とモンスターボール、レストランはフォークとスプーンを持ったカビゴンとなっています。

他にもトイレはピカチュウ、車椅子はモンスターボール、到着ロビーは着陸する飛行機とタツベイ、エレベーターはエレベーターの箱とコイルが描かれていました。単純にキャラクターを配置するだけでなく、もともと案内で使われていたアイコンやピクトグラムをポケモン仕様にしているところはさすがです。

2階へ上る階段。上の案内板と階段に描かれたピクトグラムに注目

こちらは1階の案内板。トイレは女性用がメスのピカチュウ、男性用がオスのピカチュウになっています。車椅子もよく観るとモンスターボールで、到着のアイコンにはタツベイが居ます

こちらがトイレのピクトグラム

階段の手すりには、能登半島のポケモンスポットが描かれています

2階に上がるとホールにポケモンこどもキリコが展示してあります。輪島市観音町でこどもキリコとして使われていたものが、ポケモン仕様のポケモンこどもキリコとしてリニューアル。能登半島の復興支援として製作され、2025年10月から2025年6月まで、6市町で巡回展示していたものです。

ホールから出発ロビー側へ移動すると、スーツケースを運んでいるカイリキーのオブジェに出会えます。カイリキーも絶えずなきごえを発しており、これもスマホで聞き取ることでショート動画を視聴できます。

スーツケースを運ぶカイリキー

カイリキーの鳴き声をスマホで聞き取れば、ショート動画が観られます

出発ロビーはのと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港のメインステージと言える場所です。天井が高く、そこには飛行機に飛行機に乗ったバルーンピカチュウが登場します。壁一面にはひこうタイプのポケモンがわんさかおり、空港であることをアピールしています。

出発ロビーの下部には保安室を模したパネルを展示し、保安室の壁にも保安室を模したイラストが描かれていました。保安室の天井にはヒトカゲとニャオハとタツベイのオブジェが。もちろんなきごえを発しており、ショート動画を観ることができます。2階は売店やキッズコーナーもありました。

3階分の吹き抜けに日が差し込むガラスの天井で開放感満載の出発ロビー。ピカチュウが飛行機に乗って見送ってくれます。壁一面にはひこうタイプのポケモンがたくさん描かれています

保安室に向かうサーナイトたち

X線金属探知機を通った荷物を、エスパータイプのポケモンが運んでくれます

保安室の上にはヒトカゲとニャオハとタツベイがおり、スマホでショート動画が観られます

3階から保安室の天井を見るとモンスターボール型のヘリポートがあり、カビゴンらが寝転がっていました

キッズコーナーにはポケモンのぬいぐるみがたくさん。絵本などもあり、フライトまでの待ち時間で子供がたいくつしないようになっています

2階からエスカレーターで3階へ上ると、レストランと見学者デッキがあります。見学者デッキのガラス窓一面にはピカチュウが貼られており壮観です。さらに、常備された双眼鏡を使うと、滑走路にいる飛行タイプのポケモンを探す事もできてしまいます。レストランではポケモンコラボのメニューも。

ピカチュウの顔のランチプレートのお子様ランチやポケモンの焼き印が押されたパンケーキがありました。お子様ランチで使っているピカチュウプレートは2階の売店で購入することができます。せっかくなので、パンケーキを食べようと思ったのですが、なんと現金しか使えない食券機で食券を買わなくてはなりません。

最近は電子マネー中心の生活のうえ、2階ホールにあったガチャガチャコーナーに「ポケモン30周年 メタルチャームマスコット」があり、散財しまくった後だったので現金が足りず、食べることができませんでした。 空港にあったガチャガチャで「ポケモン30周年メタルチャームマスコット～カントウ、ジョウト、ホウエン～」を発見。近所では売り切れていたので、全財産をつぎ込む勢いで回しまくりました。たぶん15回以上はやったかも。それでもミュウが出ず、コンプリートはなりませんでした

見学者デッキのガラス窓にはピカチュウがたくさん

柱にもピカチュウがいました

設置された望遠鏡や双眼鏡を使うと、滑走路にいるポケモンを探すことができます

3階のレストランでは、のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港のアイコンが焼き印されたパンケーキやピカチュウプレートで出てくるお子様ランチなどがありました

空港にあったガチャガチャで「ポケモン30周年メタルチャームマスコット～カントウ、ジョウト、ホウエン～」を発見。近所では売り切れていたので、全財産をつぎ込む勢いで回しまくりました。たぶん15回以上はやったかも。それでもミュウが出ず、コンプリートはなりませんでした

さて、いよいよ空港外に出てみます。 空港の柱にはポケモンのパネルが貼られていました。柱ごとにバスやタクシーの乗り場になっているので、もしかしたら行き先を言うより「ヒトカゲのとこからタクシーに乗ってね」みたいな感じで言う方がわかりやすいかも。

出発ゲートと到着ゲートもポケモン仕様。出発はイーブイのアイコンにピカチュウとイーブイがお見送りをし、到着はピカチュウのアイコンにこちらもピカチュウとイーブイがお出迎えしてくれます。

柱ごとにポケモンのパネルが貼られています

到着ゲート。到着の文字の横にピカチュウのシルエットがありました。ピカチュウとイーブイが出迎えている感じがします

出発ゲート。こちらはイーブイのシルエットです。ピカチュウとイーブイが見送っている感じが……するかな

空港前広場にはポケモンマンホール『ポケふた』もあります。空港内のピクトグラムにもあった、ボーマンダとタツベイが描かれたポケふたです。折角なので、『ポケモンGO』のポケふたのフォトディスクをスピンしてポケふたスタンプラリーのスタンプもゲットしておきます。

ちなみに取材で宿泊した輪島の近くにもポケふたがあり、今回は2カ所でスタンプをゲット。2カ所スタンプを押したら、スペシャル背景のピカチュウも登場してくれました。

のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港にボーマンダとタツベイが描かれたポケふた

『ポケモンGO』のポケふたスタンプラリーでしっかりとスタンプを押してきました

こちらは輪島市の中心街にあったダルマッカとゲッコウガのポケふたのポケスポット

さらに広場には、空港オリジナルアート「きぼうのそら」のパネルと、能登半島観光ポケモンマップも展示。今回は仕事で訪れていたので、のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港以外のポケモンスポットには行きませんでしたが、かなりのポケモンスポットがあるので、是非訪れることをオススメします。

また広場の近くには仮設飲食店街「NOTOMORI」がありました。ガラスの外壁にはポケモンたちがきのみを頬張る様子が描かれているので、こちらも忘れずにチェックしておきましよう。

他に能登には、のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港を経由して金沢駅と輪島市を結ぶポケモンラッピングバスや、土日祝日のみで運行される能登半島を周遊するポケモンのとめぐりバスなどもあります。 ポケモン・ウィズ・ユー空港だけでも充実のポケモン体験ができましたが、能登半島全体にポケモンスポットがあるので、ポケモンファンにとっては必見の土地に。

そういえば往路の飛行機で隣の席にいたカップルが、全身にポケモングッズを装備していたことを思い出します。おそらくポケモン巡りをするために能登半島に来たのかもまだまだ震災の影響のある能登半島ですが、ポケモンを通じて支援するのはアリ寄りのアリですよ。