任天堂は11月10日、Nintendo Switch 2およびNintendo Switch向けの本体更新データ「Ver.23.5.0」を配信した。今回の更新ではファミリーグループのメンバーにニンテンドーeショップの商品を贈れる新機能「プレゼント」に対応する。同機能は11月17日からリリース予定だ。

Nintendo Switch / Switch 2、アップデートで家族にゲームを贈れる新機能を追加

プレゼント機能ではニンテンドーeショップの商品購入ページから「プレゼントにする」を選び、贈る相手やラッピングを指定して購入できるという新機能。プレゼントは相手のNintendo Switch 2またはSwitchのHOMEメニューに届き、受け取るだけでゲームを利用できる。受け取り側による支払い情報やダウンロード番号の入力が必要ない。

利用できる相手は同じファミリーグループに参加しているニンテンドーアカウントに限られる。また、一部の商品は対象外となるほか、子どもアカウントからのプレゼントは不可。一定期間内の利用回数にも上限が設けられている。

このほかアップデートの内容として、Nintendo Switch 2では本体の初回設定中にアクセシビリティ設定を行えるようになったほか、音声読み上げおよびゲームチャットの文字・音声変換でポルトガル語(ポルトガル)への対応を拡充。いくつかの問題の修正と動作の安定性向上も実施した。