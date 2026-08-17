株式会社ポケモンと任天堂株式会社は8月14日、「ポケモン」初のNintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』の世界累計販売本数が、発売から約4カ月間で500万本を突破したと発表した。

『ぽこ あ ポケモン』パッケージ版（キーカード）。ダウンロード版も販売している

『ぽこ あ ポケモン』は、2026年3月5日に世界同時発売された、株式会社ポケモン・ゲームフリーク・コーエーテクモゲームスが共同で企画・開発した「ポケモン」初のスローライフ・サンドボックスゲームだ。今回発表された500万本という数字は任天堂調べによるもので、ダウンロード版の販売本数を含む。なお任天堂は、同作の海外における発売元を務めている。

本作は、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンが主人公。何もなかった街を、ポケモンたちと協力して豊かにしていく内容だ。木や石などを材料に道具を作ったり、きのみを集めてポケモンたちと分け合ったりしながら、自分だけの街を自由に作り上げることができる。

また、2026年8月5日には、有料追加コンテンツ『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』の第1弾「ブクブクうみぞこの街」の配信も開始された。同時に配信された無料アップデートで新たに覚えられるわざ「ダイビング」を使って海に潜ることで、海の中にある「ブクブクうみぞこの街」を訪れられるようになる。

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』第1弾「ブクブクうみぞこの街」も8月5日から配信されている

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』は、第1弾から第3弾までがセットになった有料追加コンテンツで、希望小売価格は4,400円（税込）。第1弾「ブクブクうみぞこの街」（2026年8月5日配信）に続き、第2弾（2026年冬配信予定）ではアクセサリーやポケモン、家具などの追加が予定されている（新しい街の追加はなし）。さらに第3弾（2027年配信予定）では、新たな街の追加が予定されている。

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』の配信ロードマップ

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』は、ニンテンドーeショップやNintendo Store、任天堂の公式ストアアプリのほか、ダウンロードカードでも購入できる。

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