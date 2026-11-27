2026年11月25日～12月25日まで、横浜赤レンガ倉庫赤レンガパークにて「えらぶ！ ポケモン イルミネーション 1025」が「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」で開催されます。初日となる11月25日は20時～1時間のみの開催となりましたが、11月26日～12月4日までは11時～21時、12月5日から25日までは11時～22時までの開催となります。

赤レンガパーク内で開催されるえらぶ！ ポケモン イルミネーション 1025

えらぶ！ ポケモン イルミネーション 1025は、会場となる赤レンガパーク内にポケモン 1025 ルミナスボックスを展示。15種類に分けられたプレゼントボックスに全1025体のポケモンが描かれており、お気に入りのポケモンのプレゼントボックスと一緒に撮影することができます。

パーク中央にはポケモン30th スペシャルツリーを展示。ツリーのボックスの4面に配置されたディスプレイに好きなポケモンを出現させ、撮影することができます。パークに入場する際に配られる整理券からスマホでQRコードを読みとり、好きなポケモンを選び、ツリーの周囲にあるQRコードの読み取り機にかざすと、選んだポケモンが出現してくれます。

ポケモンのオーナメントがあしらわれたポケモン 30th スペシャルツリー

オーナメントのポケモンはクリスマスバージョンになっています

クリスマスリースを首に巻いているミュウ

デリバードとプレゼントボックスに座っているピッピ

QRコードを読み取り機にかざすとスペシャルツリーにスペシャルムービーが流れます

筆者イチオシのコイルのムービーが流れました

整理券は毎日11時から配布され、受け付けから3時間分の入場枠を1時間ごとに開放されます。整理券が手に入らなくても、通路からルミナスボックスやツリーを観ることはできるので、みなとみらいに遊びに行くのであれば、是非お立ち寄りください。

えらぶ！ ポケモン イルミネーション 1025はChristmas Market in 横浜赤レンガ倉庫内のイベントとして開催しているので、クリスマスマーケットに寄るのもオススメです。60以上の店舗が軒を連ね、クリスマスグッズやクリスマスフードが楽しめます。

赤レンガ倉庫を拝見にツリーやマーケットを巡るのは異国情緒が漂う非日常が味わえます

横浜のロゴ電飾

案内板には「えらぶ！ ポケモン イルミネーション 1025」の紹介文もありました

店舗の屋根にはサンタクロースのオブジェが立ち並んでいます

オープニングとなる11月25日には点灯式も開催。点灯式には女優の西野七瀬さん、俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥さん、芸人の3時のヒロインの3人が登壇しました。

登壇した5人はそれぞれ自分がお気に入りのポケモンをイメージした衣装で登場。全員『ポケモン』を子供の頃から遊んで来ており、本気度の高い衣装選びをしていました。

3時のヒロイン福田さんはデカヌチャンをイメージ

点灯式には、サンタクロースの衣装を着させられたピカチュウとデリバードが登場。西野さんと宮世さんと一緒にスペシャルツリーとルミナスボックスの点灯を行いました。

西野さんのお気に入りのガラルサンダーがスペシャルツリーのディスプレイに表示

点灯式の後にはフリップによるトークセッションが行われました。ここでは子供の頃に受け取った印象深いクリスマスプレゼントについて、クリスマスの予定について、2026年に買ったベストバイについての質問にそれぞれが回答していました。

3時のヒロインのゆめっちさんのクリスマスの予定は「すきぴとここでおデート🖤」。えらぶ！ ポケモン イルミネーション 1025に遊びに来れば、ゆめっちさんのデートを目撃できるかも

赤レンガ倉庫のあるみなとみらい地区には、ポケふたが集中しており、横浜桜木郵便局前のポストにはポケモンポストが鎮座しています。横浜駅まで足を伸ばせばポケモンセンターヨコハマもあります。ポケモンと一緒にクリスマスの横浜の街を楽しんでみるのは良いと思いますよ。