B-R サーティワン アイスクリームは8月1日から8月31日まで、「31ポケ夏！キャンペーン」を実施する。今年は『ポケットモンスター 赤・緑』発売30周年にあわせ、ピカチュウの新作フレーバーやモンスターボール型のサンデー、メタモンをイメージしたドリンクなど、多彩なポケモンメニューがラインナップされる。キャンペーン期間は8月1日（土）から8月31日（月）まで。

毎年恒例の「31ポケ夏！キャンペーン」だが、2026年は『ポケットモンスター 赤・緑』の発売30周年にあたり、カントー地方の最初のパートナーポケモンであるフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメをはじめ、これまでに登場した9つの地方のパートナーポケモンが商品にデザインされる。

新作フレーバーは、ピカチュウが覚えるでんきタイプのわざ「ボルテッカー」をイメージした「ピカチュウのボルテッカー ～パインスカッシュ～」（シングル・レギュラーサイズ420円）。黄色のパイナップル風味ソルベと、電気をまとう姿を表現した白色のサイダー風味ソルベを組み合わせ、ピカチュウのほっぺと電気のビリビリをイメージした赤いパチパチキャンディを従来品比31％増量して加えた。

ピカチュウをイメージした新作フレーバーが登場する

好きなアイスクリームを2個選べる「ポケモン ダブルカップ」（スモールダブル510円／レギュラーダブル760円）は、くさタイプ・ほのおタイプ・みずタイプの3種類。カントー地方のフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメに加え、パルデア地方の最初のパートナーポケモンであるニャオハ・ホゲータ・クワッスもピカチュウとともにデザインされている。購入1個ごとに、ピカチュウとカントー地方の最初のパートナーポケモンをデザインしたサンデースプーンがランダムで1本付く。

サンデースプーンは3種類からランダムで1本付いてくる

さらに期間中、ポケモン ダブルカップを1個購入するごとに、サーティワンの定番フレーバーとポケモンをデザインした「スペシャル ポケモン ステッカー」（全30種）をランダムで1枚プレゼントする。なくなり次第終了。

スペシャル ポケモン ステッカー（全30種）

モンスターボールを模したサンデー「モンスターボール サンデー」（820円）は、好きなスモールサイズのアイスクリーム1個にホイップクリームとカラースプレーをトッピングし、大きなピカチュウのチョコレートと、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメいずれかのピックを添えた一品。カップは食べ終えた後も小物入れとして使える。なお8月1日から8月9日までは、1グループ1会計につき3個までの個数制限が設けられる。

ドリンクメニューには、メタモンをイメージした「メタモン クラッシュソーダ」（760円）が登場。赤のぶどう風味と青のパイナップル風味のシロップが混ざり合うと紫色に変化する仕組みで、ぷるぷるとしたぶどう風味ジュレも加えている。マドラースプーンにはメタモンのクリアピックが付く。

好きなアイスクリームを9個選べる数量限定の「ポケモン サマースペシャルセット」（スモール3,520円／レギュラー4,100円）は、モンスターボールを模したボックスにピカチュウとイーブイ、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメをデザイン。ピカチュウとイーブイをデザインしたステンレススプーン2本と、サンデースプーン9本が付属する。

ステンレススプーン2本とサンデースプーン9本が付属する

好きな個数を選べる「ポケモン バラエティボックス」は、これまでに登場した9つの地方のパートナーポケモンをデザイン。価格はスモールが4個1,360円／6個1,870円／8個2,380円／12個3,400円、レギュラーが4個1,680円／6個2,310円／8個2,940円／12個4,200円。

アイスクリームケーキもリニューアルする。「ポケモン アイスクリームケーキ ピカチュウ」（3,800円、5号・直径約15cm×高さ約6cm）は、パーティーハットと蝶ネクタイのピックが付き、8月1日から通年で販売される。

「ポケモン アイスクリームケーキ ピカチュウ」（3,800円）

各ピースで異なるフレーバーが楽しめる「ポケモン パレット6」（4,200円、5号・直径約16cm×高さ約5cm）も8月1日から通年販売。ピカチュウ、イーブイ、ルカリオ、メタモン、リザードン、ニンフィアのチョコレートを、8種類のフレーバーとともにトッピングした。

このほか、期間中はレギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルに変更できることから、新フレーバーと「オレンジソルベ」や「バニラ」との組み合わせがおすすめとして紹介されている。

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