「Pokémon UNITE」、2027年3月23日にサービス終了。ジェム販売も停止

ポケモンは10月27日、チーム戦略バトルゲーム「Pokémon UNITE」について、2027年3月23日9時をもってサービスを終了すると発表した。Nintendo Switch版とスマートフォン版の双方が対象となる。

2021年7月21日にNintendo Switch版のサービスを開始したPvPタイトル。サービス終了までの期間は特別イベントなどを実施するほか、すでに発表済みの競技大会「Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo」も予定通り開催する。

サービス終了に伴い、10月27日14時をもって有料通貨「ジェム」の販売と、月額制サービス「UNITEメンバーシップ」の新規加入および自動更新を停止した。現在所持しているジェムはサービス終了まで利用でき、未使用の有償ジェムについては終了後に払い戻しを実施する。

11月12日には、サービス終了に向けた特別イベントとアップデートを実施予定。これまでに登場したユナイトライセンスやホロウェアなどを獲得できるようになるほか、バトル記録や獲得アイテムなどを確認できる「ライブラリ」機能も追加する。

ライブラリは、2027年3月23日9時までに必要なデータをダウンロードしておけば、サービス終了後も一部の記録やゲーム内コンテンツを閲覧可能。サービス終了後はゲームへのログインやバトルへの参加はできなくなる。