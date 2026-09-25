スコープリー・エクスプロアは9月25日、スマートフォン向け位置情報ゲーム『ポケモン GO』にて、adidasとポケモンの期間限定コレクション「ADIDAS | POKÉMON」の発売を記念したイベントを、同日から2027年1月15日まで開催すると発表した。

開催期間は、日本時間2026年9月25日～2027年1月15日まで。トレーナーは対象のadidas店舗や世界中の対象小売店を訪れて、イベントにぴったりな「タイムチャレンジ」に挑戦できる。

対象のadidas店舗を訪れて『ポケモン GO』を開くと、イベントにぴったりな「タイムチャレンジ」を受け取れる。このタイムチャレンジでは、ゲーム内で使用できる着せ替えアイテムの「adidas Pokémon Jacket」と「adidas Pokémon Cap」を獲得できる。また、タスクを達成するとXPや「ほしのすな」を獲得できるほか、「ルカリオ」と出会えたり、「ルカリオ」の「メガエナジー」を受け取ったりすることができる。

タイムチャレンジは対象のadidasロケーションにて、日本時間2027年1月15日20:00まで受け取り可能。タイムチャレンジを受け取った後は、日本時間2027年2月13日20:00までに対象のタスクをクリアして、リワードを受け取る必要がある。

今後もadidasの着せ替えアイテムが追加される予定だという。詳細および最新情報は公式ブログで確認できる。

『ポケモン GO』は、スマートフォンの位置情報を活用し現実世界を舞台にプレイする位置情報ゲームアプリ。2016年7月の配信開始以来、これまで世界中のトレーナーが歩いた距離は累計1,000億kmを超え、捕まえられたポケモンは1兆匹以上にのぼるという。

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