公開25周年を記念して『ブリジット・ジョーンズの日記 4Kレストア』の2週間限定リバイバル上映が決定

レネー・ゼルウィガー主演のロマンティックコメディ『ブリジット・ジョーンズの日記』の公開25周年を記念して、2026年11月13日より2週間限定で 4Kレストア版が新宿ピカデリーほか全国劇場でリバイバル上映されることが決定した（配給：ツイン、Filmarks）。
『ブリジット・ジョーンズの日記』は、恋に仕事に奮闘する30代女性の等身大の姿をコミカルに描いたロマンティックコメディ。この度、公開25周年を記念して4Kレストア版でリバイバル上映される運びとなった。
本作の脚本には、『ラブ・アクチュアリー』（2003）や『アバウト・タイム 愛おしい時間について』（2013）などの監督・脚本で知られる名手リチャード・カーティスが参加。主演のレネー・ゼルウィガーは今作でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされ、一躍トップスターの仲間入りを果たした。本作はその後、続編として『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』（2004）、『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』（2016）が公開され、2025年4月には最新作『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』が公開されたことでも記憶に新しい人気シリーズとなった。
主人公のブリジット（レネー・ゼルウィガー）を巡って繰り広げられる、プレイボーイな上司のダニエル（ヒュー・グラント）と、堅物だけど誠実なマーク（コリン・ファース）の愛おしくも可笑しい恋のバトルは本作最大のハイライト。本日9月9日は、ヒュー・グラントの誕生日で、明日9月10日は、コリン・ファースの誕生日。二人とも1960年生まれで、揃って66歳を迎える。
本リバイバル上映では、オリジナルの入場者特典の配布を実施するほか、上映を盛り上げるさまざまなキャンペーンも予定。料金は1,700円均一で、各種サービスデーや他の割引サービスは利用できない。また、劇場により、上映日・上映期間および上映フォーマットが異なる（2K上映となる場合がある）ので、追加情報含めて、公式Xをチェックいただきたい。
ロンドンに住む32歳、独身女子ブリジット・ジョーンズ。年明けの誓いは「痩せる」「お酒を控える」「良識のあるボーイフレンドを見つける」……だけど、現実はそう甘くない。プレイボーイの上司ダニエルとの危険なロマンスに翻弄される一方で、堅物だけど誠実なマーク・ダーシーとも急接近!? 果たしてブリジットは、自分らしい幸せを見つけられるのか…!?
■出演者（役名：俳優名）
ブリジット・ジョーンズ：レネー・ゼルウィガー
マーク・ダーシー：コリン・ファース
ダニエル・クリーヴァー：ヒュー・グラント
■スタッフ
監督：シャロン・マグアイア
脚本：ヘレン・フィールディング、アンドリュー・デイヴィス、リチャード・カーティス
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