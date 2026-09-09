公開25周年を記念して『ブリジット・ジョーンズの日記 4Kレストア』の2週間限定リバイバル上映が決定

レネー・ゼルウィガー主演のロマンティックコメディ『ブリジット・ジョーンズの日記』の公開25周年を記念して、2026年11月13日より2週間限定で 4Kレストア版が新宿ピカデリーほか全国劇場でリバイバル上映されることが決定した（配給：ツイン、Filmarks）。

『ブリジット・ジョーンズの日記』は、恋に仕事に奮闘する30代女性の等身大の姿をコミカルに描いたロマンティックコメディ。この度、公開25周年を記念して4Kレストア版でリバイバル上映される運びとなった。

本作の脚本には、『ラブ・アクチュアリー』（2003）や『アバウト・タイム 愛おしい時間について』（2013）などの監督・脚本で知られる名手リチャード・カーティスが参加。主演のレネー・ゼルウィガーは今作でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされ、一躍トップスターの仲間入りを果たした。本作はその後、続編として『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』（2004）、『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』（2016）が公開され、2025年4月には最新作『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』が公開されたことでも記憶に新しい人気シリーズとなった。

主人公のブリジット（レネー・ゼルウィガー）を巡って繰り広げられる、プレイボーイな上司のダニエル（ヒュー・グラント）と、堅物だけど誠実なマーク（コリン・ファース）の愛おしくも可笑しい恋のバトルは本作最大のハイライト。本日9月9日は、ヒュー・グラントの誕生日で、明日9月10日は、コリン・ファースの誕生日。二人とも1960年生まれで、揃って66歳を迎える。

本リバイバル上映では、オリジナルの入場者特典の配布を実施するほか、上映を盛り上げるさまざまなキャンペーンも予定。料金は1,700円均一で、各種サービスデーや他の割引サービスは利用できない。また、劇場により、上映日・上映期間および上映フォーマットが異なる（2K上映となる場合がある）ので、追加情報含めて、公式Xをチェックいただきたい。