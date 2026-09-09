『シックス・センス』（1999）など数々の話題作を世に放ってきた鬼才Ｍ・ナイト・シャマランと、『きみに読む物語』（2005）を生み出したラブロマンスのベストセラー作家ニコラス・スパークスのコラボレーション作品"Remain（原題）"が、邦題『リメイン』（配給：東和ピクチャーズ）として2027年2月に日本公開されることが決定し、予告映像とティザービジュアルが公開となった。

『リメイン』は、シックス・センス』（1999）の鬼才Ｍ・ナイト・シャマランと、『きみに読む物語』（2005）や『メッセージ・イン・ア・ボトル』（1999）を生み出したラブロマンスのベストセラー作家ニコラス・スパークスのコラボレーションによるサスペンスとエモーショナルなロマンスが融合した作品。

主役のテイト・ゴードンを演じるのは『ナイトクローラー』（2015）『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』（2019）などのジェイク・ギレンホール。ミステリアスなヒロイン・レン役には、Netflixの大ヒットシリーズ『ブリジャートン家』（2020～）で世界的にブレイクし、その華やかさと確かな演技力で注目を集めるフィービー・ディネヴァーが起用されている。

この度公開となった予告映像では、美しい緑に囲まれた森の中の一軒家で、テイトとレンが穏やかで愛おしい時間を重ねる姿が映し出される。その幸せな空気の中、レンは「なんで一緒にいられないの？」と意味ありげな言葉を漏らす。そして画面は一転し、薄暗い浴室でレンが自らの頭を打ち付ける寸前のショッキングな姿が切り取られる。幸せだったはずの二人の間に一体何が起きているのか、彼女に隠された秘密とは──。平穏な時間の中に不穏な謎が漂う、心揺さぶる映像となっている。

あわせて公開されたティザーポスターは、レースカーテン越しにテイトとレンの二人が静かに見つめあう一枚。布越しに重なる視線は、互いを愛おしく思いながらも、どこか触れ合いきれない距離感と切なさを物語る。二人の間を隔てる謎と揺れ動く感情を繊細に描き出し、作品の世界観へ引き込まれる美しいビジュアルに仕上がっている。