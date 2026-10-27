NECパーソナルコンピュータは、14型モバイルノートPC「LAVIE X14」を10月29日に発売する。約1,021gの軽量筐体に99.9Whの大容量バッテリを搭載し、動画再生時で約30.1時間、アイドル時で約51時間の駆動をうたう。

NEC PC、約1kgで動画再生30.1時間の14型ノート「LAVIE X14」

店頭販売モデル「X1475/NAS」は、Core Ultra 7 355、32GBメモリ、512GB SSDを搭載するCopilot+ PC。ディスプレイは14型WUXGAのIPS液晶で、タッチ操作にも対応する。天板には軽量かつ高耐久なカーボン素材を採用した。

バッテリにはNEC独自のAIを利用したスマート充電機能を搭載。充電方法を制御して劣化を抑え、一定条件では5年後もバッテリ容量を70%以上維持できるとしている。

Web限定の「LAVIE Direct X14」では、Core Ultra 7 355やCore Ultra 5 322に加え、Core 7 350、Core 5 315も選択可能。メモリは最大32GB、SSDは最大1TBを用意し、カラーはタイタニウムシルバーとフロストブラックから選べる。

同社はこのほか、13.3型の「LAVIE S13」と「LAVIE N13」も2026年秋冬モデルとして投入する。