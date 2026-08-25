NEC PC、ノートPC「LAVIE N16」など6モデル発表。独自ユーティリティで使い勝手を改善

NECパーソナルコンピュータは8月25日、都内での2026年夏モデルの製品発表会を開催し、その中で「LAVIE」シリーズから6機種を発表した。
発表されたのはノートPC「LAVIE N16」「LAVIE Direct N15 Slim」、ディスプレイ一体型モデル「LAVIE A27 / LAVIE A23」に加えて、タブレット「LAVIE Tab T11N / T11」の6製品。いずれも長く安心して使いたいというニーズに応えてバランスよく構成したとしており、AIプロセッサーを搭載したCopilot+ PC対応プロセッサから手ごろな価格で購入できるCTOモデルも用意する。
ハードウェア面での刷新に加え、LAVIE N16では日本にマーケットに特化した訴求ポイントとして独自ユーティリティによる使い勝手の改善もアピールされた。プリインストールする「LAVIE AI Plus」ではユーザーが適切に質問できていない事例を想定してプロンプトを最適化したほか、Windows純正アプリよりも使いやすいという「拡大キー」、使用状況からバッテリーの動作時間を延長するアドバイスを行う「ロングバッテリーモード」、外部ストレージへのバックアップを自動的に行う「LAVIEスマートバックアップ」、ストレージクリーナー機能を新たに備えてSSD容量の最適化を行えるという「LAVIEサポート」、スマートフォンとの連携に役立てられる「つながるLAVIE」など、機能を充実させている。