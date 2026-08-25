NECパーソナルコンピュータは8月25日、都内での2026年夏モデルの製品発表会を開催し、その中で「LAVIE」シリーズから6機種を発表した。

NEC PC、ノートPC「LAVIE N16」など6モデル発表。独自ユーティリティで使い勝手を改善

発表されたのはノートPC「LAVIE N16」「LAVIE Direct N15 Slim」、ディスプレイ一体型モデル「LAVIE A27 / LAVIE A23」に加えて、タブレット「LAVIE Tab T11N / T11」の6製品。いずれも長く安心して使いたいというニーズに応えてバランスよく構成したとしており、AIプロセッサーを搭載したCopilot+ PC対応プロセッサから手ごろな価格で購入できるCTOモデルも用意する。

大画面モデルでも部屋の中で持ち運ぶニーズがあるとのことで、200g前後軽量化

キーボード、タッチパッドを改修。印字のコントラストを高め、タッチパッドのサイズを1.4倍大きくした

専用の電源DCコネクタを廃止してUSB-C給電に

LAVIE N16は標準カラーとなるプルシャンブルーに加えてクラリスゴールドと……

クラリスシルバーを用意

LAVIE A23。23型モニター搭載

LAVIE A27。27型モニター搭載

LAVIE Direct N15 Slim。直販ストア専売

11型タブレット「LAVIE Tab T11」

12型タブレット「LAVIE Tab T12」

ハードウェア面での刷新に加え、LAVIE N16では日本にマーケットに特化した訴求ポイントとして独自ユーティリティによる使い勝手の改善もアピールされた。プリインストールする「LAVIE AI Plus」ではユーザーが適切に質問できていない事例を想定してプロンプトを最適化したほか、Windows純正アプリよりも使いやすいという「拡大キー」、使用状況からバッテリーの動作時間を延長するアドバイスを行う「ロングバッテリーモード」、外部ストレージへのバックアップを自動的に行う「LAVIEスマートバックアップ」、ストレージクリーナー機能を新たに備えてSSD容量の最適化を行えるという「LAVIEサポート」、スマートフォンとの連携に役立てられる「つながるLAVIE」など、機能を充実させている。