NEC PCは7月22日、メディア向けに発表会を実施し、その中でこれまで展開してきた法人向けPCブランドを「LAVIE」に統一すると明らかにした。ラインナップの中で上位モデルに限られていたAI PCの比率をミドルレンジにも拡充し、好評だという軽量モデルの展開を強化する。

NEC PC法人向けノートPCブランド「Mate / VersaPro」を“LAVIE”に統一。軽量モデルのラインナップ強化

発表会にはNECパーソナルコンピュータ株式会社 代表取締役執行役員社社長 檜山太郎氏、同 コマーシャル事業本部長 宮前豊氏、同社 商品企画本部長 三島 達夫氏が登壇し、それぞれビジネス環境や事業方針、新製品の仕様について説明した。

同社では法人向けビジネスPCの販売が堅調で、2025年度第1四半期に6.4%だったシェアが第4四半期には一気に11.6%まで伸長。これには製販一体化による営業体制の刷新が功を奏したと述べ、シームレスかつタイムリーに販売できるようになったことで販売店・パートナーからの評判も改善し、マーケットにおけるプレゼンスが高まったという。今年国内出荷台数の累計が1億台を超えたこともあり、躍進を遂げた一年になったとしている。

製販一体化による営業力強化とシェア拡大をうけて、同社では営業体制の強化をさらに推し進めていく。大きく「パートナーとの連携強化」「AI活用を促進する環境の拡充」「PCブランドの進化と攻めの製品開発」の3つを柱とした施策として展開。取引のボリュームによってパートナープログラムを拡充するほか、業種に応じた提案シナリオ立案のための組織と、NEC PC製品未導入の顧客に直接アプローチする組織を新設し、販売パートナーへの支援を強化する。

営業体制の刷新が販売の拡大に大きく寄与した

法人向けLAVIEで提供されてきた保守メニューにも強化が図られる。別売りのオプション「引取保証拡張SK」はこれまで5年で固定だったが3～7年に拡充され、さらにフリーセレクションでも提供できるようになり、ユーザー登録が不要になった点もポイント。群馬事業所での対応で最短1日での修理完了が目指せるようになったほか、アクシデント・ダメージ・プロテクションの保護範囲に盗難も含まれるようになっている。

法人向けサポートがさらに強化

またAI活用を促進する環境の拡充として、これまでハイエンドモデルに限られていたAI PCを比較的購入しやすいスタンダードモデルにまで拡大する。チャット形式でPCの不調について質問できる自社AIソリューション「AI Plus Biz」の機能強化を図り、またバッテリ制御にNPUを利用したAI処理を導入。ISVパートナー協業プログラムとして最新Core Ultraプラットフォーム上での検証も実施する。

これらの施策の中で、これまで展開されてきたMateブランドとVersaProブランドが「LAVIE」ブランドに統一されることが明らかになった。「業務ツールにとどまらない働く人生を支え続けるブランド」へと位置づけ、変わり続ける働き方の中でもビジネスを止めないことを志向するとしている。

軽量モデルが人気。「LAVIE BM94C」など発売

攻めの製品開発ポリシーを反映した第一弾として、“Project 999”を掲げた「LAVIE BM94C」を新製品として発表した。調査ではモバイルPCに求める機能として長時間バッテリーがトップに挙げられた一方で、1kg以下のモバイルPC販売比率が好調に推移しているという。

ここで99.9Whの大容量バッテリーの搭載と1kg未満（999g）の軽量設計を両立するべく、同製品を計画したとのこと。高負荷なTeamsでも16時間以上の連続動作を実現しながら、東レ製最新カーボン素材で軽量性と高い剛性を実現した。独自のバッテリー制御はF10キーを押すだけで有効化でき、30分の充電で1日（8時間）利用できる急速充電機能も搭載する。

LAVIE BM94C。14型のハイエンドモデル

また5G WWAN対応で持ち運びでの利用も想定するタフネスモバイルノートPC「BM74C / 54C」も投入予定。4つのねじだけで固定するユーザー交換対応可能なバッテリー設計が特徴で、1kg以下の軽さを実現しつつ従来モデルより大画面下14型ディスプレイを採用。LAVIE BM94C / BM74CではIntel Core Ultra（シリーズ3）を採用して性能と効率を高め、BM54CではIntel Core 5 330などを搭載して価格が抑えられている。いずれもメモリはLPDDR5Xを組み合わせ、ストレージは256GB、512GB、1TBのSSDを選択可能。

このほか、オフィスで便利な16型ディスプレイを採用した「LAVIE NV76C / 56C / 56R」、デタッチャブル仕様の「LAVIE BT53C」も展開し、用途に応じた製品を選べるようラインナップを強化した。

オフィスでの利用が主なら16型は画面が大きく見やすい

メーカー希望小売価格（いずれも税込）

BM94C 584,100 円～

BM74C 556,600 円～

BM54C 497,200 円～

BN76C 488,400 円～

BN56C 404,800 円～

BN56R 469,700 円～

BT53C 611,600 円～

発売時期