ジェニファー・ロペス主演のミュージカル映画『蜘蛛女のキス』の公開が決定

ジェニファー・ロペス主演、トニー賞を席巻した傑作ミュージカルを映画化した"Kiss of the Spider Woman"が邦題『蜘蛛女のキス』として、2026年12月25日よりTOHOシネマズ 日比谷にて先行公開、2027年1月1日より全国公開となる（配給：AMGエンタテインメント）。この発表にあわせ、ポスタービジュアルと場面写真1点が公開となった。

『蜘蛛女のキス』は、アルゼンチンの小説家マヌエル・プイグが1976年に発表した同名小説を映画化した作品。1985年にもウィリアム・ハート主演で映画化され、アカデミー賞主演男優賞を受賞。さらに1993年には、ミュージカル『キャバレー』『シカゴ』で知られるジョン・カンダー＆フレッド・エッブの音楽によってブロードウェイ・ミュージカルとして生まれ変わり、世界中の観客を魅了してきた。その不朽の名作が、現代の映画技術と壮麗な映像美によってスクリーンに蘇る。

メガホンを取るのは、第75回アカデミー賞6部門に輝いた『シカゴ』（2002）年の脚本を担当し、『美女と野獣』（2017）『ドリームガールズ』（2006）などで監督を務めたビル・コンドン。

本作で圧倒的な存在感を放つのはジェニファー・ロペス。劇中映画に登場する銀幕の大スター、イングリッド・ルナをはじめ、オーロラ、そして謎めいた蜘蛛女という一人三役を演じ、歌とダンス、そして妖艶な魅力で観客を魅了する。彼女が体現するのは、きらびやかな衣装、華麗なダンス、色彩豊かなセットに彩られた、ハリウッド黄金期のミュージカル映画の世界。現実の過酷さを忘れさせる夢のようなショーの数々が、スクリーンいっぱいに繰り広げられる。共演には、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）『天国の口、終りの楽園。』（2001）のディエゴ・ルナ、そして『セキュリティ・チェック』（2024）のトナティウ。対照的な境遇と価値観を持つ二人の男が、映画への愛を通じて心を通わせていく姿を繊細に演じる。さらに、製作総指揮にはハリウッドを代表する俳優であり、映画製作者としても活躍するマット・デイモンとベン・アフレックが名を連ねる。