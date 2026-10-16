『悪魔の毒々モンスター』のリブート版『トキシック・アベンジャー』のメイキング映像と新場面写真2点が公開

1984年に制作された伝説的カルト映画『悪魔の毒々モンスター』のリブート版『トキシック・アベンジャー』（2026年11月13日公開 配給：AMGエンタテインメント）のメイキング映像と新場面写真2点が公開となった。また、出演者のひとり、イライジャ・ウッドのコメントが到着している。

気弱で冴えない清掃員が、有毒廃棄物によって醜悪なモンスターへ――。そんな常識外れのスーパーヒーローを生み出したのが、1984年に制作され世界中を虜にした伝説的カルト映画『悪魔の毒々モンスター』だ。低予算のインディペンデント映画として生まれながら、そのあまりにも過激な暴力描写、下品なユーモア、権力や社会を笑い飛ばす反骨精神で熱狂的な支持を得て、続編は3作品が制作され、さらに、あのマーベルからコミック版が刊行、アニメやゲーム、ミュージカルにまで進出し、40年以上にわたって世界中の映画ファンを"汚染"し続けてきた。第2作『悪魔の毒々モンスター 東京へ行く』（1989）は日本が舞台となっていることでも知られている。

新たな『トキシック・アベンジャー』を手掛けたのは、『この世に私の居場所なんてない』（2017）でサンダンス映画祭審査員大賞を受賞したメイコン・ブレア。オリジナル版を生み出しのちにジャームズ・ガンら世界で活躍する映画人を輩出したトロマ・エンターテインメントの創設者ロイド・カウフマンも製作に名を連ね、低俗なユーモア、容赦ない流血、そして限界まで突っ走る反骨精神を受け継ぎながら、現代の観客へ向けてまったく新しい"毒々ヒーロー"を誕生させた。

主人公ウィンストンを演じるのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011〜19）で4度のエミー賞に輝き、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）など数々の大作に出演してきたピーター・ディンクレイジ。さらに、『フットルース』（1984）『トレマーズ』（1990）のケヴィン・ベーコン、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ（2001〜03）のイライジャ・ウッド、『ルーム』（2015）『ワンダー 君は太陽』（2017）のジェイコブ・トレンブレイ、『Zola ゾラ』（2020）のテイラー・ペイジら、ジャンル映画から賞レース作品までを股にかける実力派キャストが集結した。

この度公開されたのは、イライジャ・ウッドが大変身を遂げる特殊メイク現場や、撮影風景に迫るメイキング映像。今も尚、美少年のような美貌を持ち合わせるウッドが、不健康な青白い肌と薄毛のまるでゴラムのような不気味な男に大変身する。ウッドが本作で演じるのは、ケヴィン・ベーコン演じる悪徳企業の社長ボブ・ガービンジャーの弟で、兄の悪事に加担するフリッツ・ガービンジャーだ。背中を丸め、杖をつきながら前かがみに歩き、話し方も気味が悪いフリッツだが、ウッドの印象的な大きくて綺麗な青い瞳は健在。その瞳を見れば一目でウッドであることは分かる。昨今ホラー映画などジャンル映画に積極的に参加しているウッドだが、本作でも異常な魅力を放っている。映像では黙々とメイクを施されるウッド、そしてトキシーや、ジェイコブ・トレンブレイとの共演シーンも確認できる。

そのウッドからコメントが到着している。「愛されている既存作品をリメイク、あるいは再解釈するときは、自分自身の視点で作らなければなりません。自分のものにする必要がある。過剰に崇拝してはいけません。完全に独立した一つの作品として語らなければ、間違いになると思います。メイコン監督は、まさにそれを実現しました。恥ずかしながら、僕は脚本を読むまでオリジナル版を観ていませんでした。脚本を読んでから映画を観たことで、メイコン監督が成し遂げたことをさらに深く理解できました。物語と登場人物の中心には本物の心がありますが、それと同時に完全に狂っていて、不条理で、とても楽しい。映画作りの好きなものすべてが、この途方もないパッケージへ詰め込まれています」と、メイコン・ブレア監督による大胆な再構築を絶賛している。