韓国の実録サスペンス『1971、ハイジャック事件』の再現ポイントを解説する特別動画が公開

激動の韓国現代史を元に描かれる極限の実録サスペンス『1971、ハイジャック事件』（2026年11月13日公開 配給：ツイン）を、航空事情に精通する識者が解説する特別動画が公開となった。

『1971、ハイジャック事件』は、1971年、軍事政権下の韓国で起きたハイジャック事件に基づいて描かれる実録サスペンス。1971年、軍事政権下の韓国。何者かにハイジャックされ北へ向かう韓国の旅客機が、軍事境界線に到達するまであとわずか50分。乗客乗員59人の命を懸けた決死の攻防が始まる。

主人公の副操縦士テインを演じるのは、『チェイサー』（2008）『ベルリンファイル』（2013）『1987、ある闘いの真実』（2017）などで主演を務め、韓国映画を牽引してきたスター俳優ハ・ジョンウ。『テロ，ライブ』（2013）『白頭山大噴火』（2019）といったパニック系のエンターテインメントにも数多く出演してきたハ・ジョンウは、「極限サバイバル」のシチュエーションを得意とする実力派でもあり、決してスーパーヒーローではないテインのキャラクターに豊かな人間味を吹き込む。

さらに、時代に翻弄され凶行へ走ったハイジャック犯の青年ヨンデにヨ・ジング、ベテラン機長ギュシクにソン・ドンイル、客室乗務員オクスンにチェ・スビンという韓国を代表する人気実力派俳優が顔を揃え、それぞれの正義と運命が激しく交錯する衝撃の実話を体現する。

本作のメガホンをとったのは『白頭山大噴火』『アシュラ』（2016）などの話題作で助監督を務めてきたキム・ハンソン。『1987、ある闘いの真実』のキム・ギョンチャンが実際の事件を反映させた脚本を得て、豊富な現場経験を生かし、激烈なサスペンスとアクション、登場人物の「選択」というテーマにこだわったドラマを見事に融合し、鮮烈な長編デビュー作を完成させた。

本日10月25日は「民間航空記念日」。日本航空が戦後初の国内民間航空会社として設立し、JALの一番機が東京～大阪～福岡線の運航を開始したことに由来する。それにちなんで、今回、本作をいち早く鑑賞した、航空ジャーナリストの坪田敦史、航空写真家のチャーリィ古庄、さらには現在小型飛行機の操縦免許取得中の銀シャリの鰻和弘まで、航空の分野における識者たちが絶賛した、劇中の飛行シーンのリアル再現ポイントを本編映像とともに解説する動画が公開された。

本作撮影にあたっては、1971年に実際に起きた事件をもとにした、一触即発のハイジャック劇をよりリアルに表現するために、キム・ソンハン監督と制作陣は、F-27旅客機とF-5戦闘機をシミュレーションに適用し、実際のパイロットとともに映画内の機体の動きを構築していったという。

さらに、徹底した考証とスタッフの創意工夫によって1970年代のF-27旅客機を完全に再現。飛行機の操縦シーンでは、学生パイロットを指導している教官を顧問として招き、実際に飛行機を操作する際の細かい動作や操縦桿の扱い方、スイッチを操作する動作などもリアルさを追求し、キャストたちとともに撮影に臨んだ。

特別映像では、ハ・ジョンウ演じるテインの空軍パイロット時代の飛行シーンやソン・ドンイル演じる機長の冷静な着陸シーン、さらにはハイジャックが起こった際のSOSや緊急通信の手順など、識者が唸った再現ポイントが紹介されている。

さらに、販売中のブロマイド付きムビチケ前売り券（オンライン）に絵柄が追加されることになった。ハ・ジョンウ始め、ヨ・ジング、ソン・ドンイル、チェ・スビンの劇中シーンの全8種のブロマイドは、人物が4種から選択可、絵柄は2種ランダムで販売が行われているが、これらにハ・ジョンウとヨ・ジングの韓国版キャラクターポスター各1種が追加される。今回の2種類の絵柄は選択して購入可能で、ランダムではない。追加絵柄の発売期間は10月30日～11月8日と短いので早めの購入をお勧めする。販売価格は1,900円。詳細は販売サイトを参照いただきたい。