『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3の日本版本予告とキービジュアルが公開

Prime Originalドラマ『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3（全8話）が2026年11月11日よりPrime Videoで独占配信開始となる。配信に先駆けて、日本版本予告とキービジュアルが公開となっている。
『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』は、J・R・R・トールキンの小説『指輪物語』とその追補編をもとに製作されたドラマシリーズ。
今回公開となった本予告では、世界を統べる"一つの指輪"の誕生が刻一刻と迫り、闇の主サウロンの影が中つ国を侵食していく様が映し出される。エルフたちが死力を尽くして前線を維持しようとする緊張感、カザド＝ドゥームのドワーフたちを襲う絆の亀裂、ヌーメノールの王国を内圧する内乱の危機、そして東方の地ルーンで暗雲を払うべく全魔法と知略を解き放つガンダルフの姿など、中つ国すべての種族が総力を挙げて、サウロンの軍勢や黒い鎧に身を包んだ恐怖の従者ナズグナゴールに挑む英雄的闘争が臨場感たっぷりに描かれている。
■ストーリー
戦火に包まれる中つ国。エレギオン陥落から5年。サウロン率いる軍勢は中つ国全土へと進軍を続け、その行く先々を制圧していく。冥王による完全勝利を阻むものとして残されているのは、ごくわずかな拠点のみ。山中深くに閉ざされたドワーフの王国カザド＝ドゥーム、そして三つの指輪に守られたエルフの王国リンドンと裂け谷（リヴェンデル）。一方、モルドールの奥深く、完成したばかりのバラド＝ドゥーアの塔では、冥王サウロンが昼夜を問わず、残る敵すべてを屈服させる力を手に入れることに執念を燃やしている。それは――「すべてを統べる、一つの指輪」。 今や、中つ国の自由の民――ドワーフ、エルフ、人間、そして魔法使いたちは、サウロンによるあらゆる生命への完全支配を阻止するため、時間との戦いの中で力を合わせなければならない。
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