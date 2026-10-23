『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3の日本版本予告とキービジュアルが公開

Prime Originalドラマ『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3（全8話）が2026年11月11日よりPrime Videoで独占配信開始となる。配信に先駆けて、日本版本予告とキービジュアルが公開となっている。

『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』は、J・R・R・トールキンの小説『指輪物語』とその追補編をもとに製作されたドラマシリーズ。

今回公開となった本予告では、世界を統べる"一つの指輪"の誕生が刻一刻と迫り、闇の主サウロンの影が中つ国を侵食していく様が映し出される。エルフたちが死力を尽くして前線を維持しようとする緊張感、カザド＝ドゥームのドワーフたちを襲う絆の亀裂、ヌーメノールの王国を内圧する内乱の危機、そして東方の地ルーンで暗雲を払うべく全魔法と知略を解き放つガンダルフの姿など、中つ国すべての種族が総力を挙げて、サウロンの軍勢や黒い鎧に身を包んだ恐怖の従者ナズグナゴールに挑む英雄的闘争が臨場感たっぷりに描かれている。