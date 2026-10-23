ヤン・コマサ監督の監禁スリラー『HEEL/ヒール』の本編映像が公開

ヤン・コマサ監督の監禁スリラー『HEEL/ヒール』（2026年11月27日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本編映像が公開となった。

『HEEL/ヒール』は、誘拐された不良青年トミーと、彼を"いい子"に更生しようとする不気味な家族をめぐる心理スリラー。

監督は、『聖なる犯罪者』（2019）でアカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされ、現代社会に潜む矛盾と人間の倫理を鋭く描いてきたポーランドの鬼才、ヤン・コマサが務める。

一家の父クリスを演じるのは、『アドレセンス』（2025）のスティーヴン・グレアム。心に傷を抱えた母キャスリンには『To Leslie トゥ・レスリー』（2022）のアンドレア・ライズボロー、トミー役には『1917 命をかけた伝令』（2019）のアンソン・ブーン。さらにプロデューサーには、ポーランド映画界の巨匠イエジー・スコリモフスキと、そして半世紀以上にわたるキャリアで80本以上の作品を手がけ、今月11日に77歳で逝去したことが報じられたジェレミー・トーマスが名を連ねる。

この度、本編映像が公開となった。映像は、地下に鎖で繋がれたトミーが、ようやく＜家族以外の人間＞であるハウスキーパーのリーナ（モニカ・フラジャジク）を見つけ、必死に助けを求めるシ ーンから始まる。緊迫した状況とは裏腹に、トミーの周囲には小鳥のさえずりがのどかに響き渡るという異様なシチュエーションの中「ヤツらが来る前に助けてくれ」「行くな」と、怒りと悲壮感に満ちた声で必死に懇願するトミー。しかし、家主クリスとの契約上、仕事を失うことを恐れるリーナは、トミーを見なかったことにして、その場を立ち去ってしまう。

家主のクリスの「異常に見えるかもしれないが、⻑く閉じ込めるつもりはない」「トミーは今、反抗期なんだ」と、まるで監禁を正当化する ような発言にさらに屋敷に潜む歪んだ狂気が浮かび上がるー戦慄とブラックユーモアが入り混じる映像となっている。