トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の4K UHD＋ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セットが2027年1月20日に発売となる。なお、4K UHD＋ブルーレイ セットは数量限定のプレミアム・スチールブック・エディションと、Amazon.co.jp限定のスチールブック付きのエディションも発売となる。また、発売同日にブルーレイとDVDのレンタルも開始となる。

4K UHD＋ブルーレイ セット

ブルーレイ＋DVD セット

レンタルブルーレイ

レンタルDVD

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人のMJ（ゼンデイヤ）や親友のネッド（ジェイコブ・バタロン）ら愛する人たちを危険から遠ざけるために、「世界中の人々から自分の記憶を消す」という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー（トム・ホランド）。誰の記憶にも残っていない世界でも「親愛なる隣人」として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。

全米では公開初週末に3億6,000万ドルという驚異的な興行収入を記録し、北米歴代No.1のオープニング記録を樹立。さらに現在、北米累計興行収入は約9億4,800万ドル、全世界累計興行収入は約24億8,000万ドルに到達している。全世界では『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）を上回り、『アバター』（2009）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）に次ぐ、世界歴代興行収入第3位という歴史的快挙を達成している。

この度、4K UHD＋ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セットが2027年1月20日に発売となる。価格は、4K UHD＋ブルーレイ セットが7,590円、ブルーレイ＋DVD セットは5,390円。

4K UHD＋ブルーレイ セットは数量限定のプレミアム・スチールブック・エディションは、日本オリジナル企画。付属のブックレットには、本作の見どころを語る製作陣のプロダクションノートほか、アメキャラ系ライターという肩書で劇場パンフレットや雑誌・WEB等さまざまな媒体で執筆を行う、すぴ豊によるスパイダーマン愛に溢れたコラム寄稿あり。劇中で印象的だったMJのスケッチを使用したデザインのアートカードセットも付属する。価格は12,100円。ブルーレイ特典映像は以下の通り。「★」はブルーレイ＋DVD セットのDVDにも収録している。

●NG＆ハプニング集

●「憑依」の舞台裏

●ピーターとパニッシャー

●キャラクターの衣装

●コミック表紙の実写化

●敵と味方 ★

●スパイダー・エッグ

●進化するトム・ホランド ★

●こだわりのアクション



また、Amazon.co.jp限定のスチールブック付きのエディションも発売となる。価格は8,690円。スチールブックのデザインは、先述のプレミアム・エディションとは異なる。こちらも数量限定となっている。

さらに、法人限定の特別アイテム付き商品も用意されている。販路と特典は以下の通り。特典はなくなり次第終了。なお特典の仕様は変更となる場合がある。

Amazon.co.jp

・ピンバッジ3個セット付き限定版

・オリジナルマグカップ付き限定版

・オリジナルビジュアルタオル付き限定版



楽天ブックス

・アクリルジオラマスタンド（A5判）付き限定版

・アクリルコースターセット付き限定版



ヨドバシカメラ：メダル付き限定版

Joshin：A5キャラファイングラフ付き限定版

ビックカメラ：Tシャツ（L）付き限定版

セブンネット：アクリルスマホスタンド付き限定版

アニメイト：アクリルチャーム付きポーチ付き限定版

下記法人では、法人別オリジナル特典も実施する。

Amazon.co.jp：ボーナスディスク

楽天ブックス：缶マグネット2個セット

Joshin：缶バッジ

ビックカメラ：B6アクリルパネル

HMV：スマホサイズステッカー

タワーレコード：A3ポスター

TSUTAYA：A4クリアポスター

アニメイト：アンブレラチャーム＋フィルム風ロングフォト3枚セット