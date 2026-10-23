トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の4K UHD＋ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セットが2027年1月20日に発売となる。なお、4K UHD＋ブルーレイ セットは数量限定のプレミアム・スチールブック・エディションと、Amazon.co.jp限定のスチールブック付きのエディションも発売となる。また、発売同日にブルーレイとDVDのレンタルも開始となる。
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人のMJ（ゼンデイヤ）や親友のネッド（ジェイコブ・バタロン）ら愛する人たちを危険から遠ざけるために、「世界中の人々から自分の記憶を消す」という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー（トム・ホランド）。誰の記憶にも残っていない世界でも「親愛なる隣人」として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。
全米では公開初週末に3億6,000万ドルという驚異的な興行収入を記録し、北米歴代No.1のオープニング記録を樹立。さらに現在、北米累計興行収入は約9億4,800万ドル、全世界累計興行収入は約24億8,000万ドルに到達している。全世界では『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）を上回り、『アバター』（2009）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）に次ぐ、世界歴代興行収入第3位という歴史的快挙を達成している。
この度、4K UHD＋ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セットが2027年1月20日に発売となる。価格は、4K UHD＋ブルーレイ セットが7,590円、ブルーレイ＋DVD セットは5,390円。
4K UHD＋ブルーレイ セットは数量限定のプレミアム・スチールブック・エディションは、日本オリジナル企画。付属のブックレットには、本作の見どころを語る製作陣のプロダクションノートほか、アメキャラ系ライターという肩書で劇場パンフレットや雑誌・WEB等さまざまな媒体で執筆を行う、すぴ豊によるスパイダーマン愛に溢れたコラム寄稿あり。劇中で印象的だったMJのスケッチを使用したデザインのアートカードセットも付属する。価格は12,100円。ブルーレイ特典映像は以下の通り。「★」はブルーレイ＋DVD セットのDVDにも収録している。
●NG＆ハプニング集
●「憑依」の舞台裏
●ピーターとパニッシャー
●キャラクターの衣装
●コミック表紙の実写化
●敵と味方 ★
●スパイダー・エッグ
●進化するトム・ホランド ★
●こだわりのアクション
また、Amazon.co.jp限定のスチールブック付きのエディションも発売となる。価格は8,690円。スチールブックのデザインは、先述のプレミアム・エディションとは異なる。こちらも数量限定となっている。
さらに、法人限定の特別アイテム付き商品も用意されている。販路と特典は以下の通り。特典はなくなり次第終了。なお特典の仕様は変更となる場合がある。
Amazon.co.jp
・ピンバッジ3個セット付き限定版
・オリジナルマグカップ付き限定版
・オリジナルビジュアルタオル付き限定版
楽天ブックス
・アクリルジオラマスタンド（A5判）付き限定版
・アクリルコースターセット付き限定版
ヨドバシカメラ：メダル付き限定版
Joshin：A5キャラファイングラフ付き限定版
ビックカメラ：Tシャツ（L）付き限定版
セブンネット：アクリルスマホスタンド付き限定版
アニメイト：アクリルチャーム付きポーチ付き限定版
下記法人では、法人別オリジナル特典も実施する。
- Amazon.co.jp：ボーナスディスク
- 楽天ブックス：缶マグネット2個セット
- Joshin：缶バッジ
- ビックカメラ：B6アクリルパネル
- HMV：スマホサイズステッカー
- タワーレコード：A3ポスター
- TSUTAYA：A4クリアポスター
- アニメイト：アンブレラチャーム＋フィルム風ロングフォト3枚セット
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年、大人になったピーター・パーカーは、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。ニューヨークでスパイダーマンとして、街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしている。人々のスパイダーマンへの期待が高まる中、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪が頻発する事態が発生。「親愛なる隣人」に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていた─。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
ピーター・パーカー/スパイダーマン：トム・ホランド（榎木淳弥）
MJ：ゼンデイヤ（真壁かずみ）
ネッド：ジェイコブ・バタロン（吉田ウーロン太）
ジーン・グレイ：セイディー・シンク（永瀬アンナ）
フランク・キャッスル／パニッシャー：ジョン・バーンサル（坂詰貴之）
ブルース・バナー／ハルク：マーク・ラファロ（宮内敦士）
マック・ガーガン／スコーピオン：マイケル・マンド（青山穣）
ビル・メッツガー：トラメル・ティルマン（中務貴幸）
エレーナ／ブラック・ウィドウ：フローレンス・ピュー（田村睦心）
メイおばさん：マリサ・トメイ（安藤麻吹）
■スタッフ
監督：デスティン・ダニエル・クレットン
脚本：クリス・マッケナ、エリック・ソマーズ（スタン・リー＆スティーヴ・ディッコのマーベル・コミックに基づく）
製作：ケヴィン・ファイギ、エイミー・パスカル、アヴィ・アラド、レイチェル・オコナー
エグゼクティヴ・プロデューサー：ルイス・デスポジート、デヴィッド・ケイン
権利元：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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