【IKEA】ケーブルが床に落ちない！ 599円「ハヴスコール」を試す

充電ケーブルを抜いた瞬間、スルスルと床まで落ちていく。我が家ではダイニングでもベッドサイドでも、これが日常茶飯事でした。しかも筆者は腰痛持ち。床にしゃがみ込んでケーブルの先っぽを探すのが、毎回ちょっとした苦行なんです。

そこで試してみたのが、IKEAの「HAVSKÅL（ハヴスコール）USBケーブルホルダー2個セット」。ケーブルを挟んで机や棚の上に置いておく、要するにケーブル用の「オモリ」。ブラックとイエローが1個ずつ入って、599円で購入しました。ちなみに、IKEA公式オンラインストアでの価格も同額です。

商品名：HAVSKÅL ハヴスコール USBケーブルホルダー2個セット

商品番号：405.557.38

販売：IKEA

価格：599円（IKEA店頭、IKEA公式オンラインストア）

カラー：ブラック、イエロー（各1個）

サイズ：幅4.1×奥行き4.3×高さ3.6cm

重さ：約98g（1個、筆者実測）

対応ケーブル：直径3.5～5mm

素材：ABS樹脂、合成ゴム、マグネット（ストロンチウムフェライト）、重り（スチール）

腰をかがめずにケーブルを手に取れる

使い方はとても簡単。本体は上下2つのパーツに分かれていて、マグネットでくっつく構造です。パカッと外して溝にケーブルを乗せ、もう片方を重ねるだけ。パーツ同士が近づくと、カチッと音を立てて吸い付きます。この手応えがあるので、ちゃんと閉じたかどうか迷わずに済むのはうれしいポイントです。

筆者はいま、ダイニングテーブルでiPadの充電ケーブルに1個、ベッドサイドでMacの充電ケーブルに1個を使っています。どのケーブルに付けるのが一番便利か、まだ試している最中です。

これまでは、ダイニングテーブルからiPadのケーブルが床に落ちたり、Macのケーブルがベッドの下に入り込んだり。ベッドと壁のすき間に落ちたケーブルを、ベッドをずらして拾い上げたこともありました。ハヴスコールを付けてからは、ケーブルを抜いても先端がテーブルやベッドサイドの上に残ったまま。床まで垂れ下がりません。腰痛持ちにとっては、これが一番うれしいポイントでした。

見た目以上にずっしり、実測98g

手に取ってまず驚いたのが重さです。高さ3.6cmのコロンとした小ぶりなサイズなのに、キッチンスケールで量ると1個あたり98g。中にスチールの重りが入っているそうで、見た目以上にずっしりしています。

1個あたりの重さは実測98g

さらに、表面は滑りにくい素材で覆われています。IKEAによると熱可塑性ゴム（TPE）だそうですが、さわった感じはいかにもゴムという質感ではなく、樹脂に近いサラッとした手触り。ゴム独特のニオイもしないので、ダイニングテーブルに置いても気になりません。

ケーブルの重みに引っ張られても、台の上からズルズル落ちていかないのは、98gの本体とこの滑り止めのおかげ。テトラポッドのような形なので、どの向きに置いてもピタッと座るのもグッドです。

挟んだままでも、ケーブルはスルスル動かせます。ケーブルを動かすくらいでは、上下のパーツが外れることもありません。先端をどれだけ出しておくか、パーツを外さずにサッと調整できるのは便利です。

磁力はもう少し強くてもいい

ここは惜しい…と感じたのが、マグネットの強さです。ふだんの使い方で外れることはないものの、テーブルから落としてしまうと、その衝撃で上下のパーツがパカッと外れます。そうなるとケーブルを溝に戻して重ね直すことになり、これがちょっと面倒。

付け外しのしやすさを優先した磁力なのかもしれません。でも筆者の場合、一度ケーブルにセットしたらほぼ付けっぱなし。頻繁に外すことはないので、外しやすさより外れにくさがほしかったです。

1個に通せるのは1本だけ、太いケーブルはNG

1個につき通せるケーブルは1本だけ。ダイニングやベッドサイドにケーブルが2本、3本と並んでいる場合は、その本数ぶん買い足すことになります。2本まとめて挟めるタイプがあれば、使える場面がグッと広がりそうです。

もう1つ気になったのが、ケーブルの太さとの相性です。対応するケーブルは直径3.5～5mm。手持ちのUSB-Cケーブルで試してみると、100W対応の両端USB-Cケーブルの中に、溝に収まらないものがありました。ところが、同じ100W対応の両端USB-Cケーブルでも、すんなり入るものもあります。対応W数だけでは判断できないので、手持ちのケーブルの太さは要チェック！

なんとか収まるくらいの太めのケーブルだと、パーツを重ねてもカチッと音がしません。磁力がしっかり効いていない状態なので、細いケーブルに比べて外れやすくなります。

カラーはブラックとイエロー

カラーはブラックとイエローの組み合わせのみ。2色あるので、iPad用とMac用のように色で使い分けられるのは便利です。表面がサラッとしているからか、使い始めてからいまのところ、ホコリが付きやすいとも感じていません。白やグレーなど、部屋になじむ色も選べたらうれしいですね。

持ち歩くにはちょっと重い

旅行先のホテルでも、デスクから充電ケーブルが落ちるのを防げるのは便利そうです。ただ、1個約98g、2個持っていくと約200g。小型のモバイルバッテリー1個ぶんくらいの重さになります。荷物を少しでも軽くしたい旅行に、わざわざカバンへ入れるかというと、正直微妙。自宅では頼もしい重さも、持ち運ぶとなるとデメリットになってしまいます。基本は家や職場に置きっぱなしで使うアイテムですね。

通販は配送料に注意！

最後にお値段の話。ハヴスコールはIKEA公式オンラインストアで599円です。ただし通販だと別途配送料がかかるため、これ1点だけでは送料のほうが高くつくことも。店舗が近くにあるなら、ほかの買い物のついでに店頭で買うのがおすすめです。なお、ネット通販ではIKEA以外のショップが1,000円超えで出品していることもあるので、購入時は要チェック！

まとめ：置きっぱなし派なら十分使える！

ハヴスコールは、ケーブルを挟んで置くだけで床への落下を防いでくれるシンプルな「オモリ」です。実測98gのずっしり感と滑りにくい表面のおかげで、置いた場所からしっかり動きません。挟んだままケーブルをスルスル動かせるのも使いやすく、腰痛持ちの筆者にはありがたい存在でした。

一方で、1個に1本しか通せないこと、太めのケーブルは入らなかったりカチッと閉じなかったりすることは、買う前に知っておきたいところ。太いケーブルばかり使っている人には向きません。

ベッドサイドやダイニングにケーブルを置きっぱなしにしている人なら、2個で599円という価格も魅力的。IKEAに行く用事があれば、ついでに1セット試してみる価値アリです。