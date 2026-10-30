DJI JAPANは、国内正規代理店のセキドが「DJI | Hasselblad Authorized Concept Store 東京表参道」を10月31日にオープンすると発表した。
DJI JAPANは22日、国内正規代理店のセキドが「DJI | Hasselblad Authorized Concept Store 東京表参道」を10月31日にオープンすると発表した。DJIとHasselbladの両ブランドを扱う日本初の複合コンセプトストア。
店舗は地上1階と2階の2フロア構成。1階ではDJIのドローンやOsmoシリーズなどを展示・販売し、屋内にドローンフライトケージを常設。天候や飛行規制を気にせず、実際にドローンを操縦できる。2階ではHasselbladの中判ミラーレスカメラ「X2D II 100C」や907Xシリーズ、XCDレンズなどを展示する。
製品は通電状態で展示し、実際に手に取って撮影を試せる。専門スタッフによる1対1の機材相談や初期設定のサポートにも対応し、日本語、英語、中国語の3言語で接客する。
所在地は東京都渋谷区神宮前5丁目51-8 ラ・ポルト青山1F・2Fで、表参道駅B2出口から徒歩4分。営業時間は11時～20時を予定する。オープン後は写真家や映像クリエイターによるワークショップ、ドローン体験会、新製品の体験会なども定期的に開催する予定。
日本初のDJIコンセプトストアが、10月31日（土）にグランドオープンします！ 【当日のスケジュール】 13:00～ オープニングセレモニー 13:15～ グランドオープン 数量限定ノベルティの配布開始 ※お並びいただけるのは、12:30頃からとなります。 ※ノベルティは先着順で配布し、なくなり次第終了となります。 【店舗・アクセス情報】 📍 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目51-8 ラ・ポルト青山 1F・2F 🚃 東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線 「表参道駅」B2出口より徒歩4分 皆さまのご来店を心よりお待ちしております。— DJI JAPAN (@DJIJAPAN) October 27, 2026