DJI JAPANは、国内正規代理店のセキドが「DJI | Hasselblad Authorized Concept Store 東京表参道」を10月31日にオープンすると発表した。

DJI JAPANは22日、国内正規代理店のセキドが「DJI | Hasselblad Authorized Concept Store 東京表参道」を10月31日にオープンすると発表した。DJIとHasselbladの両ブランドを扱う日本初の複合コンセプトストア。

店舗は地上1階と2階の2フロア構成。1階ではDJIのドローンやOsmoシリーズなどを展示・販売し、屋内にドローンフライトケージを常設。天候や飛行規制を気にせず、実際にドローンを操縦できる。2階ではHasselbladの中判ミラーレスカメラ「X2D II 100C」や907Xシリーズ、XCDレンズなどを展示する。

製品は通電状態で展示し、実際に手に取って撮影を試せる。専門スタッフによる1対1の機材相談や初期設定のサポートにも対応し、日本語、英語、中国語の3言語で接客する。

定番カメラから……

ドローンのフラッグシップモデルまで

専用の周辺機器の品揃えを充実。量販店よりも入手性を高めた

店内にケージを設けて実際に飛ばせる

Hasselbladブランドのカメラは2階で試用可能

所在地は東京都渋谷区神宮前5丁目51-8 ラ・ポルト青山1F・2Fで、表参道駅B2出口から徒歩4分。営業時間は11時～20時を予定する。オープン後は写真家や映像クリエイターによるワークショップ、ドローン体験会、新製品の体験会なども定期的に開催する予定。