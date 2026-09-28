アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督最新作『DIGGER/ディガー』（2026年10月9日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のプロモーションツアー中であるトム・クルーズから、日本のファンに向けた特別メッセージ映像が到着した。また、10月6日に全国353劇場で一夜一回限り実施される先行上映限定の入場者プレゼント情報も公開となった。

先日新予告が公開され、トム・クルーズが大変貌を遂げた姿と驚愕のストーリー設定が明らかになった『DIGGER/ディガー』。トムが演じるのは、「石油採掘会社のCEO」、その名もディガー・ロックウェル。彼の利益にしか目がない欲深い行動がきっかけで、「地球滅亡の大ピンチ」に!? ディガーは大統領からその尻ぬぐいを命じられ、世界を救うべく立ち上がるが……。果たして、彼は地球を救えるのか？ そもそもこの男、信用していいのか!? まさに予測不能、地球規模の大惨事エンターテイメントが幕を開ける。

現在、本作のプロモーションで、ワールドツアーを敢行しているトム・クルーズ。その最終目的地である日本への訪問に先駆けて、日本のファンに向けた特別メッセージ映像が到着した。ロンドン・メキシコシティ・ロサンゼルス・ソウル・日本の5大都市を巡るワールドツアーの最終地、東京でそのグランドフィナーレを飾るトム・クルーズが今回、日本のファンに向け、「僕が今まで読んだ脚本の中で、ましてや演じてきた中でも、断トツにぶっ飛んだ役です。」とのコメントを残し、「こんな役が劇場で観られるのが、本当に信じられません。」と続けた。そして、「（本作は）大スクリーンでしか観られません。日本のみなさん、もうすぐお会いしましょう」と締めくくった。今回で通算26回目の来日となるトム・クルーズだが、2006年に日本記念日協会によって認められ今年で20周年を迎える"トムの日"（10月6日）にトム本人が来日するのは史上初となる。

本作で主演・プロデューサーを務めるトム・クルーズ、そして原案・脚本・プロデューサー・監督を務めるアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督は、10月5日から10月7日までの3日間にわたり来日し、ジャパンプレミア レッドカーペットイベント、ジャパンプレミア スクリーニングなど、さまざまなプロモーション活動を行う予定。

記念すべき"トムの日"にはジャパンプレミアレッドカーペットイベント、そしてジャパンプレミアスクリーニングを実施するほか、日本中のファンに本作を届けるスペシャルな企画として、全国353劇場で一夜一回限りの全国先行上映を実施することが決定した。ジャパンプレミアスクリーニングの舞台挨拶の様子は、全国の先行上映実施劇場に生中継される（※一部劇場を除く）。

さらに"トムの日"に全国353劇場で一夜一回限り実施される先行上映限定の入場者プレゼント情報も公開となった。ディガー・ロックウェルがシャベルを手に取り大股に足を広げる、今まで見たことのないトム・クルーズの風貌があしらわれた「シアターチケット風スペシャルカード」が数量限定で全国の劇場で配られる予定だ。