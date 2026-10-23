『クレイフェイス』の日本発ビジュアルが入場者特典に - トム・リス・ハリスのコメント映像とVFXにフォーカスした特別映像も公開

DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』（2026年10月30日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の日本発ビジュアルが劇場入場者特典となることが決定した。また、このビジュアルと日本について言及したトム・リス・ハリスのコメント映像と、VFXの裏側にフォーカスした特別映像も公開となっている。

『クレイフェイス』は、DCスタジオが新たなジャンルへ踏み込む本格心理スリラー。本作は、怪物の恐怖だけではなく、美貌と名声を失った一人の男が、再起への執着から禁断の治療へ手を伸ばし、やがて自分自身まで失っていく過程を捉えていく。

主人公マット・ヘーゲンを演じるのは、英国・ウェールズ出身のトム・リス・ハリス。2012年に「スクリーン・インターナショナル」誌が選ぶ「明日のスター」に選ばれ、舞台やテレビで着実にキャリアを重ねてきた。近年はNetflix作品などでも存在感を示す、世界が注目する新世代の実力派だ。本作では、人気スターとしての輝きから、美貌を失った絶望、そして怪物へと変貌していく狂気までを繊細かつ大胆に体現。この作品は、彼の才能を世界へ知らしめる大きな転機となるだろう。また、悲劇の果てにヴィランへと変貌していく人間を描く点では、社会現象を巻き起こした『ジョーカー』（2019）を想起させ、濃密な人物ドラマにも期待が高まる。

脚本を手掛けるのは、『ドクター・スリープ』（2019）や、ドラマ『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』（2018）『真夜中のミサ』（2021）などで知られる現代ホラーの名手、マイク・フラナガン。人間ドラマと恐怖を融合させた作品で世界中のホラーファンから高い評価を得ている彼が、DCスタジオでどのような新たな恐怖を描き出すかにも期待が膨らむ。監督は、『ウーマン・イン・ ブラック 亡霊の館』（2012）や『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』（2024）のジェームズ・ワトキンス。製作にはマット・リーヴス、ジェームズ・ガン、ピーター・サフランらが名を連ねる。

この度、「世界共通公式ビジュアルのひとつ」として正式採用を果たしたことで話題となった＜日本発ビジュアル＞が、この度、劇場入場者特典として、A3ポスターで配布されることが決定した。

これにあわせて、LA現地時間10月13日に開催されたワールドプレミアにて、本ポスタービジュアルおよび日本について言及したトム・リス・ハリスのコメント映像も到着。映像内でハリスは、「日本には行きたいと思っていました。子供の頃に日本の作品をよく見ていたんです」と語り、幼少期からの日本のポップカルチャーへの深い愛と関心を明かした。また、インタビュアーから話題のポスターを見せられると、「すごく好きです。持ち帰りたいですよ」と声を弾ませて絶賛している。

入場者特典のA3ポスターは、通常版、MX4D版、4DX版、ScreenX版、DolbyCinema版、DolbyAtoms版共通で、数量限定。特典は非売品で転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となっている。また、まれに傷や汚れがあるものがあるが、返品・交換は一切受け付けないのでご了承いただきたい。

さらに、マットがクレイフェイスへと変貌していく壮絶なプロセスと、それらを支えた特殊メイク・VFXの舞台裏にフォーカスした特別映像も公開となった。映像内では、ハリスが挑んだ過酷な役づくりと、ジェームズ・ワトキンス監督が追求した生々しい肉体表現の秘密が紐解かれていく。本映像に登場する"泥"に侵食されていく様々な姿は、劇中で描かれる変身のほんの一部に過ぎず、彼が実際の特殊メイクによって演じた変貌は実に18段階に及ぶ。加えて、VFXで補完したものを含めると、その数はなんと全27段階にも達する。

こうした多岐にわたる変貌の段階をひとつひとつ撮影していくにあたり、現場では毎日2〜4時間もの時間をかけて緻密なメイクが施されたようだ。コンタクトレンズや発声を変化させる専用のマウスピースなども装着し、ハリスは俳優としての繊細な演技に加え、特殊メイクやVFXを駆使した肉体的な変貌によって、マットがクレイフェイスへと変わり果てていく過程を体現した。これらのCGだけに頼らないアプローチや芝居の手応えについて、トムは「実際に造形物を作って撮影する特殊メイク効果の利点は、観客が想像に頼る必要がないこと」と語り、"リアルであること"の利点を明かす。

また、ジェームズ・ワトキンス監督は「コミックのヴィランにありがちな露骨なモンスター的なデザインは避け、現実の医学・皮膚科学に基づいた描写にした」とビジュアル面のこだわりを語るとともに、「ボディホラーは、自分の身体が裏切ってくるという根源的な恐怖を突きつけてきます」と作品の本質を解説。そして「VFXは、特殊メイクを上書きするものではなく、それを補完し拡張するために用いられた」と付け加え、実写の特殊メイクと最先端VFXの融合によるリアルな肉体描写と作品のクオリティに並々ならぬ自信を覗かせている。