アン・ハサウェイ主演『ヴェリティ／真実』の新場面写真5点が公開

アン・ハサウェイ主演の新作映画『ヴェリティ／真実』（2026年11月6日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の新場面写真5点が公開となった。

『ヴェリティ／真実』は、全米No.1恋愛小説家として知られるコリーン・フーヴァーの同名の小説を原作としたミステリー・サスペンス。2022年USA TODAY誌ベストセラーリストに15作品がランクインするという快挙を達成した作家で、なかでも2022年にアメリカで最も売れた恋愛小説となった『イット・エンズ・ウィズ・アス ふたりで終わらせる』（二見書房刊）はブレイク・ライブリー主演で映画化され、全世界興行収入500億円以上を稼ぎ出した。2023年にはTIME誌によって「世界で最も影響力のある100人」に選ばれるなど、世界的に支持を得ており、本作ではプロデューサーも務めている。

主演はアカデミー賞受賞女優のアン・ハサウェイ。今年は『プラダを着た悪魔2』の大ヒットにはじまり、『オデュッセイア』『隣人たち』『オークストリートの異変』と立て続けに主演作が日本公開。先日もトム・クルーズ主演『デイズ・オブ・サンダー』の続編へ新キャストとして加わることを発表して話題を席巻している彼女の最新作は、刺激的なミステリー・サスペンス。『プラダを着た悪魔』シリーズ（2006〜）で魅せた華やかでポジティブな雰囲気から一転、本作では、ある事故をきっかけに身体不自由となり自宅で療養中の人気作家ヴェリティ・クロフォードをダークかつ色気たっぷりに演じる。共演には大ヒットした官能ラブストーリー『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』シリーズ（2015〜18）のダコタ・ジョンソン、さらに名作『ブラックホーク・ダウン』（2001）やアカデミー賞受賞の『オッペンハイマー』（23）、さらに殺人鬼を演じたM・ナイト・シャマラン監督作『トラップ』（2024）も記憶に新しいジョシュ・ハートネットら豪華俳優陣が揃った。

メガホンを取ったのは、マイケル・ショウォルター。『タミー・フェイの瞳』（2021）をアカデミー賞主演女優賞を含む2部門受賞へ導いた実力派で、アン・ハサウェイ＆ニコラス・ガリツィン共演のロマンス映画『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』（2024）で一般女性と若手アイドルの恋愛をトキメキたっぷりに描いてヒットへ導くなど、アンとのケミストリーは抜群。そんな彼が、人間の愛憎うごめくサスペンスをセクシーに、そしてスリリングに描く。

この度、「読書の日」を記念して場面写真5点が公開となった。公開されたカットでは、アン・ハサウェイ演じる人気作家ヴェリティ・クロフォードが、真剣な面持ちで本を読む姿が切り取られている。夫・ジェレミー（ジョシュ・ハートネット）の帰りを待つ寂しさを紛らわせるために執筆を始め、やがて人気作家へと上り詰めたヴェリティ。そんな彼女の胸中には一体なにが秘められているのだろうか。一方、ゴーストライターとしてクロフォード邸を訪れたローウェン（ダコタ・ジョンソン）が、ベッドで読んでいるのは、ヴェリティが綴った衝撃の告白が記されている「原稿」だった。

さらに、ジェレミーが警察官と話している姿も写し出されている。ヴェリティとローウェンの間で揺れ動くジェレミーの視線の先には、果たして誰が映っているのか……。また、ヴェリティとジェレミーが手を握り合う場面では、ヴェリティの目には涙が浮かんでおり、二人の間に何が起こったのか謎が深まる。対照的に、ローウェンと親密な様子のジェレミーを捉えた写真には、背景の棚に幸せそうな家族写真が飾られている。愛する子供と妻を大切にする理想の夫でありながら、ローウェンとの関係を深めていくジェレミーが選んだ道とは？