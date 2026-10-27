映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、Filmarksのホラー連続上映企画「Filmarksホラー」が始動。第1弾として上映される、ジェームズ・ワン監督によるソリッド・シチュエーション・スリラー『ソウ 4Kレストア ディレクターズ・カット版』（2026年10月30日より2週間限定 提供：ザジフィルムズ、是空／TCE 配給：是空／TCE、Filmarks）のパンフレットの販売が決定した。さらに、限定デザインブロックメモが当たるSNSキャンペーンも実施される。

『ソウ 4Kレストア ディレクターズ・カット版』のパンフレット販売が決定

『ソウ』は、2004年、限定空間ミステリーと極限の恐怖を組み合わせたソリッド・シチュエーション・スリラーとして世界を震撼させ大ヒットとなったシリーズ第一作。天才猟奇殺人鬼《ジグソウ》が仕掛ける、命の重さを問う残酷な究極の選択。その狂気はナンバリングシリーズ6作とスピンオフを生み出し、血塗られた壮大な系譜となった。愛憎と惨劇の連鎖、語り継がれる伝説のトラップの数々。約20年にわたり増殖し、観る者の倫理観を揺さぶり続ける。伏線とその回収、大どんでん返しが待ち受けるデス・ゲームのオリジンがこの度、4Kレストア版として帰ってきた。なお、この4Kレストア版は、劇場初公開の＜ディレクターズ・カット版＞で上映される。

この度、パンフレットの販売が決定した。価格は1,000円。パンフレットは、今回のリバイバルに合わせて完全新規編集されたもの。第一作『ソウ』作品解説、キャスト・スタッフ紹介、ディレクターズ・カット版と初公開版の相違点、さらには本パンフレット限定、出演・脚本・プロデュースを手掛ける、キーパーソンであるリー・ワネルの2026年最新独占インタビューを収録している。『ソウ』の成り立ちから、大ヒット後の大きな影響、そして現在に及ぶ貴重なドキュメント。初公開時に日本を訪れた思い出も語られる内容になっている。また、YouTuber・マツヲによる『ソウ』通常版と4Kレストア / ディレクターズ・カット版の比較コラム「4Kレストアでとにかく鬱くしい！ほんの数秒、ほんの数カットの違いで精神的な逃げ道を塞ぐディレクターズ・カット版」をFilmarksリバイバル公式noteにて公開している。

限定デザインブロックメモが当たるSNSプレゼントキャンペーンを実施

さらに、『ソウ』の舞台となるバスルームをイメージした限定デザインブロックメモが当たるSNSプレゼントキャンペーンを実施。今回は、通常当選数10名のところ、リポスト数（応募数）に応じて、最大50名（20人に1人）に当選のチャンスが拡大するという。これは当選10名でキャンペーンがスタートし、300リポストを達成した場合、当選者が20名に拡大され、以降、600リポスト達成で、当選者35名、1,000リポスト達成で、当選者50名へと拡大していく方式。1,000リポストに到達した場合、20人に1人が当選する計算になる。応募期間は、2026年10月27日12：00〜11月1日23：59で、Filmarksリバイバル上映（@Filmarks_ticket）アカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで応募できる。