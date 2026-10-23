デジタル教科書は紙との併用を基本とする文科省素案。小学4年以下は完全デジタル化を認めない方針

文部科学省は10月22日、2030年度から導入する新たな教科書について、紙とデジタルを組み合わせた「ハイブリッド型」を基本とする指針の素案を有識者会議で示した。小学4年生以下では完全デジタル型の教科書を認めず、小学5年生以上でも対象教科を限定する方針。

今回の素案では全学年・全教科でハイブリッド型を中心に据え、紙による読解や書き込みを重視しながら、動画や音声、シミュレーションなどを補助的に活用する方針を示したという内容。特に小学4年生以下では紙を主体とし、デジタル部分をより限定的にする。完全デジタル型については、児童の発達段階や読解能力の形成への影響を考慮し、小学4年生以下では認めない。小学5年生以上でも外国語や音楽、美術、情報など、一部の教科に限定する。

一方、ハイブリッド型では、教科や学習内容によってデジタルの比重を高めることも認める。たとえば国語の文章にデジタルデバイス上に書き込んだり、英語の音声や理科の実験動画を活用したりする学習を想定している。文科省は今後今回の素案を基に大臣指針を策定する。導入後も学習効果や健康への影響などを検証し、必要に応じて見直す方針。

2026年6月に成立した改正学校教育法によって、従来の紙の教科書に加えてデジタルのみの教科書や、紙とデジタルを組み合わせた教科書の発行が可能になっていた。新制度の教科書は2030年度から小学校から段階的に導入される。