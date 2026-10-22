NVIDIAは10月21日(米国時間)、同社グラフィックス製品向け最新ドライバ「GeForce Game Ready Driver 621.01」を公開した。NVIDIA Appなどから適用できる。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 621.01」公開。『鳴潮』がフレーム生成機能でクラッシュする不具合修正

今回Game Ready対応となったのは、「Phantom Blade Zero」「Call of Duty: Modern Warfare 4」「NBA 2K27」「Cyberpunk 2077」「Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown」の5タイトル。DLSSやRTX技術に対応した新作ゲームやアップデート向けに最適化を実施している。このほか、ゲームのクラッシュや高リフレッシュレートモニターでの表示不具合などを修正した。

ゲームの不具合修正

Wuthering Waves: DLSSフレーム生成を有効にした状態でNVIDIA Freestyleフィルターを使用すると、ゲームプレイ中にクラッシュする場合がある。[5747079]

Star Citizen: Vulkan API使用時に発生する可能性のあるクラッシュを修正 [6680590]

Surviving Mars: R595ドライバーにアップデート後、ゲームプレイ中にクラッシュする場合がある [5965452]

全般的な不具合の修正