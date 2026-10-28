マウスコンピューターは、同社ゲーミングブランド「G TUNE」より、Battlestate Gamesのゲームタイトル『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングPCの新モデルを発表した。実際のプレイ環境を想定した実機検証により、Battlestate Gamesの認定を受けている。また、購入特典も数量限定で用意する。
以下、新モデルのラインアップ例を紹介する。それぞれBTOにも対応する。
製品名：G TUNE DG-A7A60（タルコフ動作確認済みPC）
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ
グラフィックス：AMD RADEON RX 9060
メモリ：32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)
販売価格：333,300円（税込）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dga7a60b5bbdw101deceftp/
製品名：G TUNE DG-A7A6X（タルコフ動作確認済みPC）
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 7 7700 プロセッサ
グラフィックス：AMD RADEON RX 9060XT
メモリ：32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)
販売価格：439,800円（税込）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dga7a6xb6bddw101deceftp/
購入特典は2種類あり、これからTarkovを始める人向けの「スターターパック」と、すでにプレイ中の人向けの「プレイヤーパック」から選べ、限定数量は各50個。内容は以下の通り。
スターターパック（50個限定）
・Escape from Tarkov Standard Edition ゲーム本編
・KVASSステンレスボトル（350ml）
・EFTドッグタグネックレス（従来からの付属特典）
プレイヤーパック（50個限定）
・Escape from Tarkov 拡張スタッシュ ゲーム内機能拡張コンテンツ（12行）
・KVASSステンレスボトル（350ml）
・EFTドッグタグネックレス（従来からの付属特典）
ほか、すべての製品ラインナップやBTOのカスタマイズ内容など詳細は、同社のG TUNE『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングPC特設サイトで確認いただきたい