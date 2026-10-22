FMV、映画「ゴジラ-0.0」コラボの14型ノートPC。天板やカーソルまでゴジラ仕様

富士通クライアントコンピューティング(FCCL)は22日、映画「ゴジラ-0.0」とコラボレーションした14型ノートPC「FMV Zero GODZILLA EDITION(FMV WU3G-L3)」の受注を開始した。11月下旬から提供予定で、FMV Storeで販売する。

「FMV Zero」をベースとした特別仕様のノートPC。黒色の天板には黒いインクで映画版のゴジラを描いたほか、タッチパッドには背びれ、Enterキーには「G-0.0」のロゴをあしらった。さらに、オリジナル壁紙をプリインストールし、Windowsのテーマを変更することでマウスカーソルをゴジラの足跡にできる。

本体にはマグネシウム素材を採用し、約886gの軽量設計とMIL-STD-810H準拠の堅牢性を両立。CPUにはRyzen AI 7 445またはRyzen AI 5 430を搭載し、Copilot+ PCにも対応する。メモリは16GB/32GB、ストレージは256GB/512GB/1TB/2TB SSDから選択可能。OSはWindows 11 HomeまたはProを用意する。

付属のACアダプタもゴジラ仕様となっており、11月下旬から単品でも販売する。11月3日に開催される「ゴジラ・フェス2026」でも実機を紹介する予定だ。