『悪魔の毒々モンスター』のリブート版『トキシック・アベンジャー』の本編映像と新場面写真2点が公開

1984年に制作された伝説的カルト映画『悪魔の毒々モンスター』のリブート版『トキシック・アベンジャー』（2026年11月13日公開 配給：AMGエンタテインメント）の本編映像と場面写真2点が公開となった。また、主演のピーター・ディンクレイジよりコメントが到着している。

気弱で冴えない清掃員が、有毒廃棄物によって醜悪なモンスターへ――。そんな常識外れのスーパーヒーローを生み出したのが、1984年に制作され世界中を虜にした伝説的カルト映画『悪魔の毒々モンスター』だ。低予算のインディペンデント映画として生まれながら、そのあまりにも過激な暴力描写、下品なユーモア、権力や社会を笑い飛ばす反骨精神で熱狂的な支持を得て、続編は3作品が制作され、さらに、あのマーベルからコミック版が刊行、アニメやゲーム、ミュージカルにまで進出し、40年以上にわたって世界中の映画ファンを"汚染"し続けてきた。第2作『悪魔の毒々モンスター 東京へ行く』（1989）は日本が舞台となっていることでも知られている。

新たな『トキシック・アベンジャー』を手掛けたのは、『この世に私の居場所なんてない』（2017）でサンダンス映画祭審査員大賞を受賞したメイコン・ブレア。オリジナル版を生み出しのちにジャームズ・ガンら世界で活躍する映画人を輩出したトロマ・エンターテインメントの創設者ロイド・カウフマンも製作に名を連ね、低俗なユーモア、容赦ない流血、そして限界まで突っ走る反骨精神を受け継ぎながら、現代の観客へ向けてまったく新しい"毒々ヒーロー"を誕生させた。

主人公ウィンストンを演じるのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011〜19）で4度のエミー賞に輝き、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）など数々の大作に出演してきたピーター・ディンクレイジ。さらに、『フットルース』（1984）『トレマーズ』（1990）のケヴィン・ベーコン、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ（2001〜03）のイライジャ・ウッド、『ルーム』（2015）『ワンダー 君は太陽』（2017）のジェイコブ・トレンブレイ、『Zola ゾラ』（2020）のテイラー・ペイジら、ジャンル映画から賞レース作品までを股にかける実力派キャストが集結した。

この度公開された本編映像は、主人公のトキシーが音楽フェスを乗っ取る一幕を捉えたシーンだ。ステージ上では、凶悪な殺し屋集団にして"モンスターコア"を掲げる過激バンド「ザ・キラーナッツ」の演奏中、マイクの接続が切れるアクシデントが発生。「どこのどいつの仕業だ!?」と困惑するメンバーたち。すると、客席後方から"緑のアイツ"が姿を現す。凶器化したモップから煙を立ち上らせ、片手にはマイクを握りしめたトキシー。なんとその場で歌い始めるのだった。まさかの展開とトキシーの即興シャウトに、会場の観客は大興奮！「トキシー！」と大歓声が巻き起こる。このあとステージ上で、血しぶき舞う阿鼻叫喚の地獄が待ち受けているとも知らずに——。衝撃の結末は、ぜひ劇場で確かめていただきたい。

さらに、怪物へと姿を変えながらも、息子を守るために立ち上がる主人公の清掃員ウィンストンを演じるピーター・ディンクレイジから、本作への思いを語るコメントが到着した。「この映画には、とても大きな心と素晴らしいユーモアがあります。その二つがあれば、まず間違いありません。しかも冒険に満ち、物語が動き始めると最後まで止まらない。とても刺激的で、登場人物を心から気にかけることができます。特にウィンストンと息子の関係、怪物になった父親が息子を守ろうとする思いには、どんな親でも共感できるでしょう。自分を偽らない、とても誠実な映画です。オリジナルのトロマ作品の精神を僕たちも本作へ受け継いでいます。」と、オリジナルから受け継いだ精神と、過激な描写の奥に息づく父子の愛情を語っている。