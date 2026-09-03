『ミート・ザ・ペアレンツ/フィアンセの襲来』の海外版本予告が公開

『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』は、"恋人の実家へ挨拶に行く"という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描くマリッジコメディ。ロバート・デ・ニーロ演じる"最恐の義父"と、ベン・スティラー演じる"史上最もツイてない婿"の攻防はシリーズ化され、時代を超えて愛され続けてきた。

脚本・監督を務めるのは、これまでシリーズの脚本を手掛けてきたジョン・ハンバーグ。キャストには、元CIAの頑固な義父ジャック役のロバート・デ・ニーロ、婿グレッグ役のベン・スティラーの最強コンビに加え、"完璧すぎる元カレ"ケヴィン役のオーウェン・ウィルソンらお馴染みの面々が勢ぞろい。さらに新たな火種として、大ヒット作『ウィキッド』シリーズ（2024〜25）での熱演も話題を呼んだ世界的ポップアイコン、アリアナ・グランデが参加。グレッグとパム（テリー・ポロ）の息子ヘンリーが連れてくる超強烈な"フィアンセ"オリヴィアとして、一家に過去最大の波乱を巻き起こす。また、ヘンリー役のスカイラー・ギソンドをはじめ、グレッグの娘サマンサ役にビーニー・フェルドスタイン、その夫エドゥアルド役にエドゥアルド・フランコと、ハリウッド注目の若手キャスト陣も集結し、物語にさらなる彩りを添える。

この度公開となった海外版本予告は、「ご招待します 問題だらけの家族の集いへ」という、本作を象徴するコピーで幕を開ける。ケヴィンのピアノ伴奏に乗せ、グレッグが義父ジャックへ「君のために歌うよ」と、ジョン・レジェンドの名バラード"All of Me"をしっとりと捧げるも、ジャックは容赦なく制止。長年かけて築き上げた独特の信頼関係を感じさせるシーンから物語は動き出す。

数々のいざこざも過去の話となり、平和な日々を送っていた一家。しかしある日、グレッグの息子ヘンリー（スカイラー・ギソンド）が兄弟夫婦とともに、フィアンセでライフコーチのオリヴィアを連れて挨拶にやってくる。人当たりが良く愛犬にも好かれる彼女に、妻パム（テリー・ポロ）は「かわいいし賢いわ」と好印象。かつて自分に厳しかったジャックの懐にもすんなり入っていくオリヴィアに対し、ヘンリーから「彼女にプロポーズする」と決意を聞かされたグレッグは「本当に彼女でいいのか？」と猛反対。激しいライバル心を燃やし始め、新たな"家族バトル"の火蓋が切って落とされる。

家族一同が会した夕食の場では、彼女が「FBIのネゴシエーター」という驚愕の経歴を持つことが発覚。口がうまく完璧すぎる彼女に対し、料理対決からサイクリングレースまで対抗心をむき出しにするグレッグだったが、「息子に相応しい相手か確かめたい」という親心ゆえの行動が、かつて自身がジャックから受けた"洗礼"を自ら再現する結果に。今度は"迎える側"として悪夢のような試練が自身に降りかかっていく。"お義父さんVS.フィアンセ"による抱腹絶倒の戦いの行く末はいかに⁉

あわせて公開となった場面写真2点のうち、1点目は、ノリノリで歌を捧げつつ義父の鼻先に指を添えるグレッグと、苦虫をかみつぶしたような渋い顔で耐えるジャックを捉えたコミカルなカット。もう1点は、シリーズ1作目で鮮烈な印象を残したCIA仕込みの"ウソ発見器"が再登場し、そのターゲットがなんとオリヴィアに。どちらも本作ならではの絶妙な空気感と爆笑必至の展開を予感させるスチールとなっている。