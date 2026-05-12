ブロードウェイミュージカル「ウィキッド」を映画化した『ウィキッド 永遠の約束』の4K UHD＋ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セットが2026年7月8日に発売となる。価格は、4K UHD＋ブルーレイ セットが7,590円、ブルーレイ＋DVD セットは5,390円。同日にレンタルのブルーレイ、DVDもリリースとなる。

4K UHD＋ブルーレイ セット

ブルーレイ＋DVD セット

レンタルブルーレイ

レンタルDVD

『ウィキッド 永遠の約束』は、ブロードウェイミュージカル「ウィキッド」を映画化した作品。ブロードウェイミュージカルの映画化作品として全世界興行収入歴代1位となった前作『ウィキッド ふたりの魔女』（Box Office Mojo、2026年3月31日時点）は、第97回アカデミー賞で作品賞を含む10部門にノミネートされ、衣装 デザイン賞と美術賞を受賞している。

主演は、トニー賞、エミー賞、グラミー賞など数々の賞を手にしているシンシア・エリヴォと、世界的なスーパースター、アリアナ・グランデ。 監督は『クレイジー・リッチ!』（2018）『イン・ザ・ハイツ』（2021）で知られるジョン・M・チュウ。製作に『ラ・ラ・ランド』（2016）を手がけたマーク・プラット、前作に続いてデイヴィッド・ストーン、製作総指揮に作詞・作曲を手がけたスティーヴン・シュワルツ、脚本にウィニー・ホルツマンが名を連ね、盤石の製作陣が再集結した。

日本語吹替版でも前作のキャストが続投。エルファバ役にミュージカル俳優としても豊富なキャリアを誇る高畑充希。グリンダ役は前作が吹替初挑戦となった清水美依紗。さらに、マダム・モリブル役を塩田朋子、オズの魔法使い役を大塚芳忠が務め、海宝直人、田村芽実、入野自由ら実力派キャストが再集結している。

今回発売される4K UHD+ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セットには、本編の歌詞にあわせて英語字幕付きで鑑賞できる「シング・アロング版」が収録されるほか、メイキング映像や未公開シーンを含む80分以上の映像特典に加え、ジョン・ M・チュウ監督による本編音声解説など、『ウィキッド』の世界をより深く楽しめる特典が満載となっている。

さらに、対象店舗でも特典の実施をする（一部店舗を除く）。特典の内容は以下の通り。

【バンドル特典】

・Amazon.co.jp：缶ミラー/トートバッグ/タオル

・楽天ブックス：ランチトート/リボンスカーフ/タンブラー

・タワーレコード：リップケース＋カレンダーカード





【店舗別特典】

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート3枚セット＋ポストカード3枚セット

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・タワーレコード：ステッカー（86mm×54mm）

・@Loppi・HMV：A4クリアファイル

・Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）：アクリルカード

・TSUTAYA RECORDS：A3クリアカレンダーポスター

