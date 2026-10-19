映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』の大ヒット祈願イベントが開催

10月16日より公開が始まった映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』（大ヒット公開中 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の大ヒット祈願イベントが、横浜・みなとみらいのイベントスペースにて開催された。イベントでは、リュウ、ケン、春麗、ベガらシリーズを代表するキャラクターたちを描く、迫力のライブペインティングが実施された。
「ストリートファイター」は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔と評されるタイトル。その「ストリートファイター」が、ハリウッド実写映画化される運びとなった。製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』などの日本製コンテンツの実写化を手掛けてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、ゲームタイトルを生み出したカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。
公開当日の10月16日、横浜・みなとみらいのイベントスペースにて、本作の大ヒット祈願イベントが開催された。イベントでは、リュウ、ケン、春麗、ベガらシリーズを代表するキャラクターたちを描く、迫力のライブペインティングを実施。『ストリートファイター6』キャラクターデザインチームのリーダーを務める越智猛を中心に、チーム一丸となって躍動感あふれるキャラクターたちを一枚のアートに描き出した。
また、本作の製作を務め、『ストリートファイター6』のゲームディレクターでもある中山貴之と、本作で日本語吹替声優を務めたなだぎ武が登壇。トークでは、なだぎが先日のジャパンプレミアで狩野英孝が披露した、まさかのネタバレに驚いたエピソードを明かしたほか、『ストリートファイターII』に夢中だったゲームセンター時代の思い出も披露。ハメ技で対戦相手を倒したところ、思わぬ形で詰め寄られ、リアルファイト寸前となったという衝撃のエピソードで会場を笑わせた。
さらに、シリーズへの思いや本作の見どころ、ゲームと映画それぞれの魅力について語り合い、ライブペインティングを手掛けた越智猛も加わると、今回のアートに込めたこだわりや、シリーズの世界観を表現するための工夫についてもトークが展開された。
イベントの最後には、越智猛がリュウの目に最後の一筆を描き入れ、特別アートが完成。なだぎの軽妙なコメントで会場が笑いに包まれるなか、完成の瞬間には大きな拍手が沸き起こった。
シリーズを象徴するキャラクターたちが一堂に集結したアートとともに、本作の大ヒットを祈願。ゲームと映画に携わる登壇者たちのトークやライブペインティングを通じて、『ストリートファイター』の世界観と本作の魅力を改めて感じられる特別なイベントとなった。
■ストーリー
舞台は1993年。かつて、ともに天才格闘家として名を馳せ、兄弟のような存在であったリュウとケン。ある理由により疎遠になった二人のもとに、謎の女性格闘家・春麗が現れ、「ワールドウォリアー・トーナメント（世界格闘王決定戦）」の招待状が差し出される。ルールなし、リミットなし、容赦なしの【ザ・最強】を決める世界 最高峰の頂上決戦だ。大会に出場するにあたり、リュウとケンは互いに拳を交わし、世界最強の猛者たち「ストリートファイター」と戦うことになる。トーナメントが進むにつれて、この大会は単にチャンピオンを決めるだけではない、大いなる陰謀が隠されていることが明らかになる……。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹替）
ケン：ノア・センティネオ（岸祐二）
リュウ：アンドリュー・小路（高橋広樹）
春麗：カリーナ・リャン（折笠富美子）
豪鬼：ジョー・"ロマン・レインズ"・アノアイ（武虎）
M.バイソン：カーティス・ジャクソン（鶴岡聡）
ガイル：コーディ・ローデス（安元洋貴）
ダン：アンドリュー・シュルツ（楠田敏之）
ダルシム：ヴィドゥユト・ジャームワール（江川大輔）
ドン・ソバージュ：エリック・アンドレ（チョー）
バルログ：オーヴィル・ペック（諏訪部順一）
ベガ：デヴィッド・ダストマルチャン（楠大典）
ザンギエフ：オリヴィエ・リヒタース（三宅健太）
エドモンド本田：後藤洋央紀（永野善一）
ユーリ：ライナ・バランディンガム（たなか久美） ジョー：アレクサンダー・ヴォルカノフスキー（狩野英孝） キャミィ：メル・ジャーンソン（沢城みゆき）
ブランカ：ジェイソン・モモア（うえだゆうじ）
■スタッフ
監督：キタオ・サクライ
製作総指揮：J・J・フック/ジェイ・アシェンフェルター/辻本憲三/辻本春弘
製作：メアリー・ペアレント/ケイル・ボイター/ジェイソン・モモア/中山貴之/ステファン・マクール
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