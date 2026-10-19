映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』の大ヒット祈願イベントが開催

10月16日より公開が始まった映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』（大ヒット公開中 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の大ヒット祈願イベントが、横浜・みなとみらいのイベントスペースにて開催された。イベントでは、リュウ、ケン、春麗、ベガらシリーズを代表するキャラクターたちを描く、迫力のライブペインティングが実施された。

「ストリートファイター」は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔と評されるタイトル。その「ストリートファイター」が、ハリウッド実写映画化される運びとなった。製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』などの日本製コンテンツの実写化を手掛けてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、ゲームタイトルを生み出したカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。

越智猛

公開当日の10月16日、横浜・みなとみらいのイベントスペースにて、本作の大ヒット祈願イベントが開催された。イベントでは、リュウ、ケン、春麗、ベガらシリーズを代表するキャラクターたちを描く、迫力のライブペインティングを実施。『ストリートファイター6』キャラクターデザインチームのリーダーを務める越智猛を中心に、チーム一丸となって躍動感あふれるキャラクターたちを一枚のアートに描き出した。

中山貴之

なだぎ武

また、本作の製作を務め、『ストリートファイター6』のゲームディレクターでもある中山貴之と、本作で日本語吹替声優を務めたなだぎ武が登壇。トークでは、なだぎが先日のジャパンプレミアで狩野英孝が披露した、まさかのネタバレに驚いたエピソードを明かしたほか、『ストリートファイターII』に夢中だったゲームセンター時代の思い出も披露。ハメ技で対戦相手を倒したところ、思わぬ形で詰め寄られ、リアルファイト寸前となったという衝撃のエピソードで会場を笑わせた。

さらに、シリーズへの思いや本作の見どころ、ゲームと映画それぞれの魅力について語り合い、ライブペインティングを手掛けた越智猛も加わると、今回のアートに込めたこだわりや、シリーズの世界観を表現するための工夫についてもトークが展開された。

イベントの最後には、越智猛がリュウの目に最後の一筆を描き入れ、特別アートが完成。なだぎの軽妙なコメントで会場が笑いに包まれるなか、完成の瞬間には大きな拍手が沸き起こった。

シリーズを象徴するキャラクターたちが一堂に集結したアートとともに、本作の大ヒットを祈願。ゲームと映画に携わる登壇者たちのトークやライブペインティングを通じて、『ストリートファイター』の世界観と本作の魅力を改めて感じられる特別なイベントとなった。