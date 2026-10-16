公開が間近となった映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』（2026年10月16日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の監督、キタオ・サクライが全世界プロモーションツアーの一環で来日。本作に賭ける意気込みを語ってくれた。なお、今回のインタビューは、先述の通り、全世界プロモーションツアーの一環で来日した際（9月初旬）に行われたもので、試写が未だ回っていない状況であったことにご留意いただきたい。

「ストリートファイター」は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔と評されるタイトル。その「ストリートファイター」が、ハリウッド実写映画化される運びとなった。製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』などの日本製コンテンツの実写化を手掛けてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、ゲームタイトルを生み出したカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。

まずは、製作陣に加わっている面々が『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025）と重なっていることと、監督に起用されるまでの流れについて訊いてみた。昨年公開された同作は日本でも大ヒットしたが、その成功を受けて立ち上がった企画なのだろうか。『マインクラフト／ザ・ムービー』に関わっていた、メアリー・ペアレント、ケイル・ボイター、そしてジェイソン・モモアが『ストリートファイター/ザ・ムービー』でも名を連ねている。

キタオ・サクライ そもそも、レジェンダリー・ピクチャーズは、仰る通り『マインクラフト／ザ・ムービー』や、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『DUNE/デューン 砂の惑星』（2021）も手がけているのですが、そういった既存の熱烈なファンを抱えるコンテンツの扱いに長けた会社なのですね。本作は『マインクラフト／ザ・ムービー』が公開される前に、既にプリプロダクションに入っていました。ですので、『マインクラフト／ザ・ムービー』の成功を受けて立ち上がった企画というわけではありません。レジェンダリー・ピクチャーズの考え方として、原作となるベースがあるのであれば、その原作そのものにももちろん忠実であると同時に、敬意を払わなければいけないし、その原作のファンにも受け入れていただける「本物」を作らなければならないという姿勢があります。それが自分の姿勢と一致したところが大きかったと思います。先ほどお伝えした通り、企画としては、ずっと前から進められていたのですが、カプコンの意向として、ありきたりなものでなく、一風変わったと言うか、奇抜で新鮮な映画にしたいというのがありました。自分は、ドラマだけでなく、コメディやアクションの要素など、ありとあらゆるジャンルをミックスしたような作品を手がけてきたこともあって、独特なタッチが欲しかったという方向性にハマったというところでしょうか。あと一つ、自分は日本生まれで、子供の頃から日本文化に囲まれて精通しているのも大きかったと思っています。

「ストリートファイター」はゲームの世界だけでなく、様々なカルチャーに影響を与えているが、今回、より多くの観客にアピールするために心がけたことはあったのだろうか。

キタオ・サクライ 一般の幅広い観客に訴えようとすると、逆に失敗してしまうかもしれないと考えていました。特にこういった原作となるベースがある場合、本来持っていた魅力であるとか、スピリットであるとか、真髄が損なわれてしまうという部分があると思うのです。例の1994年制作の実写版は、その典型ではないでしょうか。そういった意味で、私はむしろ、幅広い観客に訴えるということに注力するよりも、やはりゲームをプレイしてきたファンを大事にして、キャラクターにしろ、世界観にしろ、原作のトーンに忠実でありたかったのです。

なるほど、成功とは言えなかった1994年版（他方でカルト的人気を誇る）の反省を踏まえてというのはもちろんだが、それより、長らく「ストリートファイター」を愛してくれたファンに向けたいということなのだ。最近では同じカプコンが手がけているゲーム「バイオハザード」のリブート版映画でザック・クレッガー監督が、原作への「愛」を語っているが、キタオ・サクライ監督も同じくらい、いや、それ以上に「ストリートファイター」への「愛」を注いでいてくれているのである（なお、リブート版の映画『バイオハザード』は、権利上の理由もあって、製作にカプコンは関わっていない。一方、本作は、カプコンが総監修、製作総指揮に辻本親子、製作に「ストリートファイター6」のディレクターである中山貴之が名を連ねるという「気合の入った」布陣で臨んでいる）。

本作は、ジェイソン・モモアのようなハリウッドを代表するスターのキャスティングはもちろんだが、格闘家、特にUFCのアレクサンダー・ヴォルカノフスキーの出演には驚かされた。ドウェイン・ジョンソンやデイヴ・バウティスタ、ジョン・シナら、プロレスラーで俳優という人は多いが、MMA（Mixed Martial Arts）の選手が演技をするというのは非常に珍しいケースである。果たして出演の交渉はスムーズだったのだろうか？

キタオ・サクライ 本物の現役の格闘家というのは、なかなか珍しいでしょうが、彼は格闘家であるのはもちろん、特別なキャラクター性を持っています。記者会見に「役作り」をして登場したりすることもありますし、そうしたキャラクターを演じること自体が、ある意味で彼という人間のアイデンティティの一部になっているのです。今回、配役にあたって、ゲームの世界と同じように、やはり奇抜で意表をついたクレイジーなキャスティングしたいというのがありました。ゲームのキャラクター一人一人が、出身地も違えば、得意技も違えば、独特のエネルギーも違うというのがあって、その意味で彼らも非常に素晴らしいキャストになったなと感じています。主な撮影地がオーストラリアだったのですが、ヴォルカノフスキーの活躍の拠点がオーストラリアだったということもありますが、本物の格闘家を迎えられるというのは本当に楽しかったですし、それこそがこの映画のコンセプトの大きな部分を占めているのです。

そのクレイジーなキャスティングだが、ヴォルカノフスキーをはじめ、これが映画初出演となるキャストも何人か。彼らを映画俳優として出演させるということと、彼らに対する演技指導は役者出身の監督（ケヴィン・スミス監督作『ドグマ』（1999）などに俳優として出演）にとってどういった経験であったのだろうか。

キタオ・サクライ 演技の経験はないと言っても、それぞれ皆さん各界のスターばかりで、例えばバルログ役のオーヴィル・ペックは、それまで本格的な映画出演の経験はありませんが、カントリーミュージシャンとしては、スタジアムを満員にするほどの素晴らしいミュージシャンでありパフォーマーだったりするわけで、初めての人を手取り足取り指導するという雰囲気ではありませんでした。全員が「その筋のプロ」で圧倒的な存在感を持っていたので、仕事は実にスムーズでした。誰も過度に緊張することなく、現場はとても和やかで、まるで家族のような雰囲気でした。お互いに支え合い、本当に良い空気が流れていましたね。そうした環境のおかげで、彼らと一緒に仕事をするのはとてもやりやすかったです。

全員が「その筋のプロ」というキャスト陣だが、主要キャストだけで、なんと18人がクレジットされている。これは、ロバート・アルトマンやウディ・アレン並みの人数であるが、一人一人に見せ場を持たせるのに、どういった工夫がなされているのだろうか。もし、一人当たり10分の見せ場を作ったとしたら3時間の作品になってしまうが、本作は2時間に収まっている。

キタオ・サクライ そこが一番難しいところだったわけなのですけれど、映画には、観客を物語へと導く「感情的な旅路」のようなものが必要だと考えています。そのため、すべてのキャラクターに同じだけの時間を割くことはできません。私たちが特にフォーカスしたのは、リュウとケンの関係、そして二人の兄弟のような絆でした。この映画の舞台は1993年で、繰り返しになりますが「ストリートファイター」の世界観に基づいています。「ストリートファイターII」はある意味でこのシリーズの原点と言える作品ですから、ケンとリュウの関係こそが観客を物語に引き込む軸になるのです。ケン、リュウ、そして春麗という3人が物語を牽引し、他のキャラクターたちがそれを支え、ストーリーを前進させていくという構成になっています。ゲームにおいても、その二人の関係こそが根幹をなす部分だと感じられますから、彼らの関係にフォーカスするのは理にかなっているのです。

最後に、監督自身にとって、「ストリートファイター」とは何か訊いてみた。

キタオ・サクライ 私は日本で生まれ、オハイオ州で育ちました。子供の頃は毎年のように日本アメリカを行き来していましたし、家族が漫画やアニメを送ってくれたりもしていました。ですから、異文化が入り混じった少し珍しい環境で育ったと言えます。「ストリートファイター」が発売された時のことはよく覚えています。親友がソフトを手に入れたのですが、あれは私たちにとって大きな出来事でした。その親友は中国系のミックスだったのですが、当時は日本発のコンテンツがメインストリームに入り込むことはあまりありませんでしたから。特にリュウのようなキャラクターの存在は、私にとって本当に大きな意味がありました。あのゲームが私たちの共通の意識の一部になっていった過程はとても興味深いものです。今となっては、あのキャラクターたちはギリシャ神話のように、私たちの意識に深く根付いています。例えば誰かに「ストリートファイター」について何か知ってるかと聞くと、プレイしたことはないし、何も知らないと答えるかもしれません。でも、誰かキャラクターを挙げられるかと聞くと、うーん、そうだな……リュウ、ケン、ベガ、M・バイソン……といった具合に、実際にプレイしたことがなくても、すべてのキャラクターの名前を挙げられたりするんです。それほどまでに、私たちの文化に浸透しているということですよね。ですから、これほど伝説的で象徴的な作品に関われるというのは、本当に光栄なことです。私が目指したのは、子供の頃に初めてそのゲームをプレイした時の感覚を再現することでした。単にシリアスで現実味のある映画にするのではなく、90年代に「ストリートファイター」をプレイしていた時の楽しさや喜び、そうした感覚を大切にした映画にしたかったんです。それが私にとっての狙いでした。

熱く「ストリートファイター」愛を語る監督だったが、それは公開されている予告編や特別映像、メッセージ映像からも伝わってくる。監督自身の作風として、コメディアンのエリック・アンドレとの仕事でも分かるよう、笑いの要素が何かしら取り入れられているのが特徴なので、インタビュー中、一般の観客に訴求するのは、あまり意識していないという発言はしているものの、十分に「面白い」作品として仕上がってるのではないだろうか。熱心なファンでなくても期待したいところだ。ぜひとも、劇場へ足を運んでいただきたい。